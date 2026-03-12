Cần Thơ xử phạt nhiều cây xăng vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Ngày 12-3, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ cho biết lực lượng QLTT thành phố vừa triển khai các đội giám sát, kiểm tra đột xuất theo phản ánh của người tiêu dùng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Đội Quản lý thị trường số 1 TP Cần Thơ kiểm tra đột xuất tại cửa hàng xăng, dầu

Theo đó, trong ngày 11-3, Đội QLTT số 1 và số 2 phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, xử lý thông tin phản ánh về dấu hiệu vi phạm tại 2 cửa hàng xăng dầu.

Cụ thể, Đội QLTT số 1 kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu A.K. trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân An, TP Cần Thơ, thuộc Công ty TNHH TMDV T.S., do ông L.M.H. làm đại diện.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ngày 10-3, từ 15 giờ 45 phút đến 16 giờ 50 phút, cửa hàng chỉ đạo nhân viên giảm lượng xăng bán ra cho xe gắn máy, tối đa 40.000 đồng/lần/xe, sau đó bán lại bình thường.

Theo lực lượng chức năng, việc giảm lượng xăng bán ra cho người tiêu dùng không thuộc trường hợp được phép và không có lý do chính đáng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH TMDV T.S. về hành vi “Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng”. Dự kiến mức xử phạt là 15 triệu đồng.

Đội QLTT số 3 kiểm tra tại cửa hàng xăng dầu tại phường Ô Môn, TP Cần Thơ

Cũng trong ngày 11-3, Đội QLTT số 2 giám sát cửa hàng xăng dầu H.Y. số 12 trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thới An Đông, TP Cần Thơ, thuộc Công ty TNHH xăng dầu Đ.P.C.

Kết quả giám sát cho thấy cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh bình thường, nhưng mặt hàng dầu DO 0,05S-II tạm hết hàng. Nguyên nhân được xác định là do gián đoạn cục bộ trong khâu vận chuyển. Ngay sau đó, Công ty TNHH xăng dầu Đ.P.C. đã vận chuyển 3.000 lít dầu DO 0,05S-II đến cửa hàng để tiếp tục bán cho người tiêu dùng.

Đội QLTT số 2 yêu cầu cửa hàng trưởng cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự, đồng thời phải có phương án dự phòng nguồn hàng gối đầu để bảo đảm nhu cầu của người dân.

Trước đó, ngày 7-3, Đội QLTT số 3 TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH xăng dầu V.B. tại phường Ô Môn, TP Cần Thơ. Kết quả, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xăng dầu V.B. về hành vi “Bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa” là dầu diesel 0,05S mức 2, thuộc danh mục bình ổn giá trong thời gian Nhà nước thực hiện bình ổn giá. Dự kiến mức xử phạt đối với hành vi này là 50 triệu đồng.

TUẤN QUANG