Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22 giờ ngày 11-3

SGGPO

Liên bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 22 giờ ngày 11-3, đồng thời tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ thị trường.

IMG_6595.png
Giá xăng dầu giảm mạnh vào tối 11-3. Ảnh minh họa

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức: xăng sinh học 4.000 đồng/lít, xăng không chì 4.000 đồng/lít, dầu diesel 5.000 đồng/lít, dầu hỏa 4.000 đồng/lít, dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Sau khi thực hiện trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 22 giờ ngày 11-3, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 22.951 đồng/lít, giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước; xăng RON95-III không cao hơn 25.240 đồng/lít, giảm 3.880 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.470 đồng/lít, giảm 4.247 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 24.419 đồng/lít, giảm 7.966 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.001 đồng/kg, giảm 5.706 đồng/kg. Trong đó, dầu hỏa là mặt hàng giảm mạnh nhất so với kỳ điều hành trước.

Theo Bộ Công thương, mức giá mới được áp dụng đến trước kỳ điều hành kế tiếp. Các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm thực hiện đúng quy định tại các nghị định và thông tư hiện hành về kinh doanh xăng dầu và sử dụng quỹ bình ổn giá.

Bộ Công thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

PHÚC VĂN

