An Giang: Bắt giữ 6 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Để tạo lòng tin cho những người bị hại, Phạm Hữu Tính thuê người đóng giả là khách hàng của Tính đến gặp bị hại để vay tiền đáo hạn ngân hàng, hứa sẽ trả gốc và lãi.

Mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phạm Hữu Tính (sinh năm 1984, cư trú xã Phú Tân, tỉnh An Giang) chủ mưu, cầm đầu, sáng 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 6 bị can cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Hữu Tính

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Phước Tự (sinh năm 1988, cư trú xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1975, cư trú xã Phú An, tỉnh An Giang); Nguyễn Hồng Đức (sinh năm 1986, cư trú xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Tùng Em (sinh năm 1972) và Trương Anh Tuấn (sinh năm 1984, cùng cư trú xã Phú Tân, tỉnh An Giang); Nguyễn Ngọc Linh (sinh năm 1984, cư trú xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Hữu Tính về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình điều tra xác định: Phạm Hữu Tính là cán bộ tín dụng một ngân hàng ở An Giang. Do thiếu nợ nhiều người và không có khả năng trả nên Tính nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại.

Để tạo lòng tin cho những người bị hại, Tính thuê Tự, Đức, Tuấn, Tùng Em, Tú và Linh đóng giả là khách hàng của Tính đến gặp bị hại. Tính nói với bị hại rằng, 6 người này là khách hàng của Tính, đang cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn với bị hại trong vòng từ 3 đến 5 ngày (tùy khoản vay) sẽ trả gốc và lãi nên các bị hại tin tưởng, đồng ý.

Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2024 đến ngày 30-7-2024, Tự, Đức, Tuấn, Tùng Em, Tú và Linh đã vay của 3 bị hại với tổng số tiền 6,9 tỷ đồng, rồi chuyển hết số tiền vay được cho Tính.

NAM KHÔI