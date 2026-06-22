Cảnh báo lá cây gây nghiện thẩm lậu qua biên giới

Ngày 22-6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ thẩm lậu lá kratom từ tỉnh Attapeu (Lào) vào Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi.

Nghi phạm bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, Tổ công tác phòng chống ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi thường trực tại tỉnh Attapeu (Lào), phối hợp lực lượng phòng chống ma túy, Công an tỉnh Attapeu, đã phát hiện 2 vụ, 4 đối tượng tàng trữ, mua bán lá kratom, thu giữ 42,5kg lá kratom, 653 chai nước hỗn hợp.

Kratom có tên khoa học là Mitragyna speciosa, thuộc họ cà phê. Tại Lào, người dân gọi loại lá này là "thoong", nước nấu từ lá này là "nậm thoong".

Lá chứa một số hợp chất có cơ chế liên kết tế bào tương tự như các chất hướng thần và thuốc phiện, tác hại nghiêm trọng đối với sức khỏe, gây phá hủy thần kinh, suy kiệt thể chất.

Tại Việt Nam, trào lưu nấu nước lá này len lỏi mạnh mẽ ở các địa bàn vùng biên giới miền Trung.

Kratom có nguy cơ thẩm lậu sâu vào nội địa thông qua các phương tiện vận tải.

Lá kratom được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Chính phủ Lào đã ra lệnh cấm các hoạt động tàng trữ, buôn bán và tiêu thụ sản phẩm từ lá kratom, nhưng loại cây này vẫn bị các đối tượng trồng lén lút hoặc thu mua, vận chuyển lậu qua biên giới.

Lá kratom. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc dùng thử nước "nậm thoong" và lá kratom dưới mọi hình thức.

Ngoài ra, không nhận vận chuyển hộ các túi trà, thảo mộc không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện có điểm nấu, mua bán hoặc rủ rê uống loại nước lá này, cần báo ngay cho công an.

NGUYỄN TRANG