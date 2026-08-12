Đoàn cán bộ TPHCM tri ân tại "miền đất lửa" Quảng Trị

Trong ngày thứ hai của hành trình, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; thăm Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Đặng Đại Tình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ hơn 10.900 Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.200 Anh hùng liệt sĩ, đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
Đoàn cũng đến thăm Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tìm hiểu những dấu tích lịch sử gắn với thời kỳ đất nước tạm thời bị chia cắt và cuộc đấu tranh vì độc lập, hòa bình, thống nhất.
Tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng. Thành cổ Quảng Trị gắn với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị, từ ngày 28-6 đến 16-9-1972.
Cũng trong chương trình, đoàn đến xã Ái Tử thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công.
Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, bày tỏ lòng tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công; nhấn mạnh TPHCM luôn trân trọng những đóng góp, hy sinh và mong muốn tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”.
Tại Quảng Trị, đoàn trao 70 phần quà cho 35 gia đình chính sách và 35 gia đình khó khăn, trị giá 2,5 triệu đồng/suất; trao 45 suất học bổng, trị giá 1,5 triệu đồng/suất; tặng 200 áo ấm cho học sinh khó khăn và 2 bộ sách (bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và Lịch sử Việt Nam bằng tranh). Tổng trị giá quà tặng hơn 242 triệu đồng.
Chung tay tiếp sức học sinh khó khăn
Báo SGGP là một trong những đơn vị hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội trong chuyến về nguồn.
Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo SGGP Ngô Quang Trưởng cho biết, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo SGGP luôn triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng, đặc biệt quan tâm hỗ trợ học sinh ở những địa phương còn khó khăn.
Từ năm 2023, Báo SGGP phát động chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, do đồng chí Tăng Hữu Phong, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP, hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, khởi xướng và chỉ đạo thực hiện.
Sau hơn 2 năm, chương trình đã được triển khai tại 52 điểm trường thuộc 24 tỉnh, thành, với tổng trị giá hơn 32 tỷ đồng.
Từ chương trình này, Báo SGGP tiếp tục triển khai “Áo ấm đến trường”, đến nay đã trao hơn 10.000 áo ấm cho học sinh tại 34 điểm trường thuộc 11 tỉnh, thành, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.
Thông qua hai chương trình, Báo SGGP cùng các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm mong muốn tiếp thêm điều kiện và niềm tin để học sinh khó khăn vươn lên, tiếp tục đến trường.