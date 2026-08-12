Đoàn cán bộ TPHCM tri ân tại "miền đất lửa" Quảng Trị

Ngày 12-8, tiếp tục chương trình về nguồn “Hành trình tri ân - Về miền đất lửa”, đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã có nhiều hoạt động tri ân tại Quảng Trị.

Trong ngày thứ hai của hành trình, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn; thăm Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Đặng Đại Tình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ hơn 10.900 Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh tại Quảng Trị và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Đồng chí Dương Anh Đức cùng đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi yên nghỉ của hơn 10.200 Anh hùng liệt sĩ, đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị Đặng Đại Tình thỉnh 9 tiếng chuông kính cáo trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Đoàn đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ phải qua: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong; Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 Phạm Quý Trọng; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn cũng đến thăm Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tìm hiểu những dấu tích lịch sử gắn với thời kỳ đất nước tạm thời bị chia cắt và cuộc đấu tranh vì độc lập, hòa bình, thống nhất.

Tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng. Thành cổ Quảng Trị gắn với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị, từ ngày 28-6 đến 16-9-1972.

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn công tác nghe thuyết minh về Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhiều đại biểu xúc động khi nghe những câu chuyện về các liệt sĩ hy sinh tại Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cũng trong chương trình, đoàn đến xã Ái Tử thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công.

Các đại biểu dự chương trình trao quà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, bày tỏ lòng tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công; nhấn mạnh TPHCM luôn trân trọng những đóng góp, hy sinh và mong muốn tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống “TPHCM vì cả nước, cùng cả nước”.

Đồng chí Lê Văn Minh phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Quảng Trị, đoàn trao 70 phần quà cho 35 gia đình chính sách và 35 gia đình khó khăn, trị giá 2,5 triệu đồng/suất; trao 45 suất học bổng, trị giá 1,5 triệu đồng/suất; tặng 200 áo ấm cho học sinh khó khăn và 2 bộ sách (bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và Lịch sử Việt Nam bằng tranh). Tổng trị giá quà tặng hơn 242 triệu đồng.

Đồng chí Lê Văn Minh trao quà tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại biểu trao quà đến các hộ dân tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đại biểu trao tặng tủ sách tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chung tay tiếp sức học sinh khó khăn Báo SGGP là một trong những đơn vị hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội trong chuyến về nguồn. Phó Tổng Thư ký Tòa soạn Báo SGGP Ngô Quang Trưởng cho biết, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo SGGP luôn triển khai nhiều chương trình vì cộng đồng, đặc biệt quan tâm hỗ trợ học sinh ở những địa phương còn khó khăn. Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong trao quà và áo ấm đến người có công, gia đình chính sách. Ảnh: HOÀNG HÙNG Từ năm 2023, Báo SGGP phát động chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, do đồng chí Tăng Hữu Phong, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP, hiện là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, khởi xướng và chỉ đạo thực hiện. Sau hơn 2 năm, chương trình đã được triển khai tại 52 điểm trường thuộc 24 tỉnh, thành, với tổng trị giá hơn 32 tỷ đồng. Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo SGGP Ngô Quang Trưởng trao áo ấm của Báo SGGP đến người có công, gia đình chính sách. Ảnh: HOÀNG HÙNG Từ chương trình này, Báo SGGP tiếp tục triển khai “Áo ấm đến trường”, đến nay đã trao hơn 10.000 áo ấm cho học sinh tại 34 điểm trường thuộc 11 tỉnh, thành, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Thông qua hai chương trình, Báo SGGP cùng các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm mong muốn tiếp thêm điều kiện và niềm tin để học sinh khó khăn vươn lên, tiếp tục đến trường.

THU HOÀI - THU HƯỜNG