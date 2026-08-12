Khoanh vùng 2 vị trí nghi có mộ liệt sĩ ở đồi Xuân Sơn

Ngày 12-8, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) đã khoanh vùng 2 vị trí nghi có khu mộ liệt sĩ, dựa trên thông tin của cựu binh Mỹ, người dân địa phương và dữ liệu vệ tinh được phân tích bằng AI.

Thời gian qua, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp địa phương mở rộng tìm kiếm trên diện tích hơn 1ha.

Từ thông tin, hình ảnh do cựu binh Mỹ và người dân cung cấp, kết hợp phân tích hình ảnh, dữ liệu vệ tinh bằng AI, lực lượng chức năng xác định 2 vị trí nghi có khu mộ liệt sĩ và 1 vị trí nghi là bãi đáp trực thăng.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn địa hình, hiện trạng khu vực đã thay đổi nhiều nên việc xác định vị trí mộ gặp khó khăn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ radar xuyên đất để phục vụ tìm kiếm.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục củng cố dữ liệu, hình ảnh và cơ sở hiện trường để đối chứng, khoanh vùng tìm kiếm.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quà lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở đồi Xuân Sơn. Ảnh: DŨNG MAN

Khu mộ thứ 2 nghi có khoảng 30 liệt sĩ Thông tin về các khu mộ tại đồi Xuân Sơn được xác lập từ quá trình kết nối giữa lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc Gia Lai, với cựu chiến binh Đặng Hà Thụy và các cựu binh Mỹ do ông Thụy kết nối. Ông Đặng Hà Thụy vẫn đang miệt mài công tác kết nối, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở đồi Xuân Sơn Tháng 1-2022, ông Thụy cung cấp thông tin về tọa độ, vị trí khu mộ tập thể thứ nhất của các liệt sĩ Trung đoàn 22 tại đồi Xuân Sơn. Từ thông tin này, lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc và xác định danh tính 60 liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích cuối tháng 12-1966. Trong đó có 51 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng, còn lại là quân, dân địa phương. Theo ông Thụy, từ mô tả của các cựu binh Mỹ, khu mộ thứ 2 tại đồi Xuân Sơn có khoảng 30 liệt sĩ, nằm trong một chiến hào quân sự.

NGỌC OAI