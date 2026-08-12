Phát hiện 9 khăn quàng chôn cùng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện các bộ hài cốt kèm 9 khăn quàng cổ cùng nhiều di vật, cung cấp thêm thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Clip tìm thấy 9 khăn quàng cùng nhiều di vật giá trị tại Công viên Lê Thị Riêng. Thực hiện: MẠNH THẮNG - NGUYỄN NAM

Ngày 12-8, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết 9 khăn quàng cổ được phát hiện chôn cùng 9 bộ hài cốt liệt sĩ đang được rà soát, đối chiếu với hồ sơ và thông tin lịch sử. Ngoài ra, lực lượng còn tìm thấy nhiều di vật như bao xe, dây đeo tay, dây thắt lưng, dép cao su, lược, viết...

Các di vật được thu thập, ghi nhận và bảo quản để phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Di vật khăn quàng cổ kèm theo các bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng

Di vật khăn quàng cổ và bao xe được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo tài liệu lịch sử về lực lượng Biệt động Sài Gòn, khăn quàng cổ từng được sử dụng làm tín hiệu nhận biết trong một trận đánh vào dịp Tết Mậu Thân 1968, có 15 chiến sĩ biệt động hy sinh.

Từ các dấu tích thu thập được, Bộ Tư lệnh TPHCM đang phối hợp cựu chiến binh, nhân chứng và nhà nghiên cứu rà soát hồ sơ, tìm thân nhân liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng trong ngày 12-8

Cùng ngày, tại vị trí tìm kiếm thứ 2 (Khu B), lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi, xử lý hơn 200m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt. Do khu vực có khối lượng đất đắp lớn từ quá trình cải tạo công viên, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất.

Trong ngày, lực lượng phát hiện, quy tập 25 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 9 bộ di vật tại Khu B.

Các bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ngày 12-8

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 12-8, lực lượng đã phát hiện, quy tập 293 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 260 bộ riêng lẻ và 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 167 bộ hài cốt có di vật. Các lực lượng chức năng tiếp tục đối chiếu di vật, thông tin nhân chứng và hồ sơ lịch sử để phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI