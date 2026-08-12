Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Lấy kết quả thực hiện chỉ tiêu làm thước đo cán bộ

Chiều 12-8, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2026. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì.

Chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá, kinh tế thành phố có những điểm sáng quan trọng. Tuy nhiên, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nặng nề, đòi hỏi các sở, ngành, địa phương phải nỗ lực nhiều hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Đồng chí phân tích, tỷ lệ giải ngân của thành phố hiện cao hơn bình quân cả nước, nhưng nếu cuối năm không đạt mục tiêu sẽ rất khó đạt được tăng trưởng hai con số và khó phát huy vai trò dẫn dắt đầu tư tư nhân. Do đó, đồng chí yêu cầu xác định đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của lãnh đạo, người đứng đầu.

Phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí yêu cầu, UBND các xã, phường, đặc khu cập nhật đầy đủ các dự án, tổng vốn, tiến độ thực hiện theo mẫu thống nhất và trên phần mềm. Sở Tài chính thường xuyên cập nhật chính xác số liệu giải ngân vốn đầu tư để làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và tháo gỡ kịp thời khó khăn. Sở Xây dựng chuẩn bị các dự án khởi công dịp 2-9. Sở NN-MT chịu trách nhiệm về công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ 100%, tập trung các dự án lớn, các dự án di dời nhà ở ven kênh rạch; đồng thời tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tồn đọng, chung cư cũ, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng.

Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung chuẩn bị tốt trường, lớp cho năm học mới; quyết liệt triển khai chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học”, bảo đảm đủ chỗ học, không để xảy ra tình trạng thiếu trường, lớp khi bước vào năm học 2026-2027.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, những tháng còn lại của năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng. Vì vậy, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; gắn với phong trào thi đua cao điểm “150 ngày đêm” hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Được giao Sở Nội vụ căn cứ các chỉ tiêu đã giao để làm thước đo đánh giá, xếp loại thi đua cán bộ. Việc chấm KPI, đánh giá cán bộ phải thực chất, trung thực, khách quan; không nể nang, dễ dãi.

Bứt phá 6 tháng cuối năm với mức tăng trưởng trên 11,7%

Trước đó, Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 10% cả năm theo kế hoạch, thành phố cần bứt phá trong 6 tháng cuối năm với mức tăng trưởng trên 11,7%, cụ thể là 11,7% trong quý 3 và 12,3% vào quý 4.

Ông cũng phân tích, áp lực giải ngân đầu tư công rất lớn khi mục tiêu đạt 70% vào cuối tháng 9, yêu cầu mỗi tháng phải giải ngân 13,4%, gấp đôi tốc độ những tháng đầu năm.

Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ báo cáo, 7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), tổng mức bán lẻ hàng hóa đều tăng ấn tượng. Riêng kim ngạch xuất khẩu là chỉ tiêu duy nhất chưa đạt kỳ vọng khi chỉ đạt 57,84 tỷ USD, tăng 8,77%, còn thiếu khoảng 1,23 điểm phần trăm (tương đương 660 triệu USD) để hoàn thành kế hoạch. Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG Để duy trì đà tăng trưởng 2 con số, Sở Công thương sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc tại các cụm công nghiệp và đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu vào tháng 10.

Liên quan đến xây dựng hạ tầng giao thông, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết, dịp 2-9, thành phố dự kiến khởi công 11 dự án và khánh thành 5 dự án quan trọng, tiêu biểu là nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 13 và các đoạn Vành đai 4...

Trọng tâm giai đoạn 2025-2030 là Đề án di dời 41.540 căn nhà ven kênh rạch thông qua 115 dự án, tổng vốn đầu tư gần 397.000 tỷ đồng. Thành phố áp dụng cơ chế đột phá như dùng nhà ở xã hội tái định cư cho cả những hộ lấn chiếm không đủ điều kiện bồi thường đất để giải quyết dứt điểm tình trạng nhà lụp xụp.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm phát biểu tại phiên họp chiều 12-8. Ảnh: VIỆT DŨNG

Liên quan đến nguồn thu ngân sách từ đất đai, Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng cho biết, TPHCM đặt mục tiêu thu 162.000 tỷ đồng năm 2026, hiện đã đạt 81.000 tỷ đồng (50%). Để hoàn thành 81.000 tỷ đồng còn lại, sở tập trung vào 3 nguồn chính. Đó là đấu giá 13 lô đất tại Thủ Thiêm trong tháng 9 và 10 (dự kiến thu 67.000 tỷ đồng); xác định giá đất cụ thể (10.000 tỷ đồng) và thu từ các dự án BT (2.300 tỷ đồng).

Về giải phóng mặt bằng, năm nay TPHCM được bố trí hơn 56.700 tỷ đồng phần vốn bồi thường, đến nay giải ngân đạt gần 65%, riêng 26 dự án trọng điểm đã đạt hơn 73%. Sở NN-MT áp dụng cơ chế “thẻ vàng, thẻ đỏ” cảnh báo các chủ đầu tư chậm trễ, đồng thời phân định rõ trách nhiệm giữa khâu bồi thường và xây lắp, nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công của TPHCM.

Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về mục tiêu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng, ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Thuế TPHCM báo cáo, 7 tháng đầu năm 2026, Thuế TPHCM thu ngân sách đạt 466.940 tỷ đồng, đạt 58,4% mục tiêu 800.000 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch, ông kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ theo từng nguồn thu.

Theo Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng, đến 15 giờ ngày 11-8, thành phố đã ghi nhận 2.175.943 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt 16,44% dân số. Nếu những tuần đầu chỉ ghi nhận khoảng 20.000 - 60.000 người/tuần thì hiện nay có tuần đã vượt 300.000 người. Đến nay, 22 địa phương dã đạt tỷ lệ trên 30%, trong đó phường An Nhơn Tây đạt trên 69%.

Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Tấn Phát cho biết, trong Chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”, 43/53 dự án nhóm 1 đã hoàn thành với 829 phòng học; 10 dự án còn lại đạt 80% khối lượng, cam kết bàn giao trước ngày 5-9. Nhóm 2 gồm 20 dự án dự kiến xong trước 31-12-2026. Kinh phí sửa chữa đã phân bổ 357 tỷ đồng, đạt trên 80%.

NGÔ BÌNH - MAI HOA