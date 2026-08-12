Xã hội

Hai cháu bé bỏng nặng trong vụ cháy xe tiếp tục ghép da

Liên quan vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1, đoạn qua TP Đồng Nai, khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương ngày 21-7, sáng 12-8, bà Trương Thị L., bà ngoại của hai bệnh nhi N.V.T (7 tuổi) và N.T.N.B (2 tuổi), cho biết hai cháu vẫn đang được điều trị và tiếp tục ghép da tại bệnh viện.

Theo bà L., sau thời gian điều trị tích cực, các bác sĩ đã ghép da lần đầu tại một số vị trí bị bỏng của hai bệnh nhi. Hai cháu đang tiếp tục được theo dõi và dự kiến ghép da lần 2 trong thời gian tới.

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Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) điều trị cho chị Nguyễn Thị Ngọc B.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Th. (37 tuổi, ngụ phường Biên Hòa) và chị Nguyễn Thị Ngọc B. (35 tuổi), cha mẹ của hai bệnh nhi, bị bỏng độ 1 và 2. Sau khi được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Đồng Nai), hai người đã xuất viện, tiếp tục theo dõi và điều trị tại nhà.

Như Báo SGGP đã thông tin, rạng sáng 21-7, xe khách biển số 50E-447.. lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo TP Đồng Nai đã thăm hỏi, chia buồn với thân nhân các nạn nhân tử vong; động viên, hỗ trợ những người bị thương, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tối 21-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam tài xế xe khách Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

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