Làm giàu ở hồ Dầu Tiếng

Sau cơn mưa, hàng trăm con trâu, bò được người dân lùa ra “đồng cỏ” trong lòng hồ Dầu Tiếng. Hàng trăm con nối đuôi nhau thong thả gặm cỏ giữa không gian rộng lớn, tạo nên khung cảnh bình yên giữa công trình thủy lợi lớn nhất Đông Nam Á.

Hàng trăm con trâu, bò gặm cỏ giữa lòng hồ Dầu Tiếng cạn nước, phía xa là núi Bà Đen

Theo người dân địa phương, nghề nuôi trâu, bò tại đây đã tồn tại gần 20 năm nay. Từ vài chục con lúc đầu, đến nay tổng đàn trâu, bò được chăn thả trong lòng hồ vào mùa cạn lên đến trên 500 con.

Ông Nguyễn Văn Mạnh (48 tuổi, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) sở hữu đàn bò 20 con. Mỗi buổi sáng, bò được thả tự nhiên đi ăn cỏ, chiều lại được lùa về cột vào các chòi trên đê.

Theo ông Mạnh, nghề nuôi trâu, bò trong lòng hồ Dầu Tiếng phát triển nhờ tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên, người nuôi gần như không tốn chi phí vào mùa nước cạn.

Hiện nay, tại khu vực gần hồ Dầu Tiếng có khoảng 40-50 hộ nuôi với tổng đàn trâu, bò trên 500 con

Một con trâu, bò trưởng thành có thể nặng tới khoảng 500kg, ăn khoảng 30kg cỏ mỗi ngày.

“Cỏ có sẵn, trâu, bò lại thích nghi với môi trường tự nhiên, khá khỏe mạnh nên không tốn nhiều chi phí. Mỗi năm tôi bán khoảng 4-5 con trâu, thu gần 150 triệu đồng", ông Mạnh chia sẻ.

Ngoài ra, người dân còn tận dụng phân trâu, bò để bán, giúp có thêm khoản thu nhập.

Ngoài các chủ trâu, bò, tại khu vực này còn có những người làm nghề chăn trâu thuê. Anh Nguyễn Văn Lương (39 tuổi, ngụ xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh) đã gắn bó với đàn trâu ở lòng hồ Dầu Tiếng từ năm 20 tuổi. Hiện anh chăm sóc hơn 100 con trâu của nhiều chủ, với mức phí 100.000 đồng/con/tháng.

Hiện nay, tại khu vực gần hồ Dầu Tiếng có khoảng 40-50 hộ nuôi với tổng đàn trâu, bò trên 500 con

Mỗi ngày, khoảng 8 giờ sáng, anh Lương lùa trâu ra bãi cỏ, đến tối lại đưa đàn về. Công việc lặp lại quanh năm. Khi hồ Dầu Tiếng bắt đầu tích nước, đồng cỏ ngập sâu, anh đưa đàn trâu lên các chòi trên triền đê. Lúc này, nguồn cỏ tự nhiên khan hiếm nên chủ trâu phải mua rơm cho đàn ăn.

Nhờ mùa cạn tại hồ Dầu Tiếng mà người nuôi trâu, bò tận dụng được nguồn thức ăn và nước uống dồi dào

Hồ Dầu Tiếng có diện tích mặt nước hơn 270km², dung tích khoảng 1,58 tỷ m³, nằm trên địa bàn Tây Ninh, TPHCM và Đồng Nai. Hồ được xây dựng bằng cách ngăn dòng thượng nguồn sông Sài Gòn, có vai trò cung cấp nước sản xuất, sinh hoạt, điều tiết lũ và đẩy mặn cho khu vực hạ du.

Một số hình ảnh đàn trâu, bò được chăn thả trong lòng hồ Dầu Tiếng:

QUANG VINH