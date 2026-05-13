Pháp luật

Cảnh sát biển bắt tàu chở trái phép hơn 40.000 lít dầu diesel

SGGPO

Chiều 13-5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu diesel trên vùng biển Tây Nam.

Lực lượng cảnh sát biển niêm phong tang vật
Lực lượng cảnh sát biển niêm phong tang vật

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, tàu CSB 4039 thuộc Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra tàu BV 99889 TS có dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu BV 99889 TS có 6 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Thiêm, sinh năm 1984, ngụ Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, làm thuyền trưởng.

1JOGGFT6F_5OLS0U.jpeg
Cảnh sát biển lập biên bản vi phạm

Theo lời khai ban đầu của ông Nguyễn Văn Thiêm, tàu BV 99889 TS đang vận chuyển hơn 40.000 lít dầu D.O, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, dẫn giải tàu về cảng trực thuộc đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

LÊ QUỐC

Từ khóa

Cảnh sát biển 4 biển Tây Nam vận chuyển trái phép dầu diesel dầu D.O

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn