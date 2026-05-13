Cảnh sát biển bắt tàu chở trái phép hơn 40.000 lít dầu diesel

Chiều 13-5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, lực lượng thuộc đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một tàu vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu diesel trên vùng biển Tây Nam.

Lực lượng cảnh sát biển niêm phong tang vật

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển Tây Nam, tàu CSB 4039 thuộc Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra tàu BV 99889 TS có dấu hiệu nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu BV 99889 TS có 6 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Thiêm, sinh năm 1984, ngụ Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, làm thuyền trưởng.

Cảnh sát biển lập biên bản vi phạm

Theo lời khai ban đầu của ông Nguyễn Văn Thiêm, tàu BV 99889 TS đang vận chuyển hơn 40.000 lít dầu D.O, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, dẫn giải tàu về cảng trực thuộc đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

LÊ QUỐC