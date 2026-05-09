Pháp luật

An ninh - trật tự

Vụ tai nạn xe khách ở Gia Lai: Tạm giữ tài xế

SGGPO

Ngày 9-5, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Trần Văn H. (sinh năm 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trần Văn H. là tài xế điều khiển xe khách liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 25, đoạn qua buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, làm 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

z7807146496078-5df5be018f56a553c34f2a6eadb000e2-7672-360.jpg
Trần Văn H. Ảnh: Công an Gia Lai

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế H. điều khiển xe không đúng phần đường, lấn sang trái theo hướng di chuyển rồi tông vào cây bên lề đường.

Như Báo SGGP đã thông tin, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-5, xe khách 16 chỗ do tài xế H. điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 25, khi đến đoạn qua xã Uar bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường gây tai nạn nghiêm trọng.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Vụ tai nạn xe khách ở Gia Lai Tạm giữ tài xế tai nạn giao thông TNGT

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn