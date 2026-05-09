Vụ tai nạn xe khách ở Gia Lai: Tạm giữ tài xế

Ngày 9-5, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Trần Văn H. (sinh năm 1972, trú xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trần Văn H. là tài xế điều khiển xe khách liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 25, đoạn qua buôn Phùm, xã Uar, tỉnh Gia Lai, làm 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Trần Văn H. Ảnh: Công an Gia Lai

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tài xế H. điều khiển xe không đúng phần đường, lấn sang trái theo hướng di chuyển rồi tông vào cây bên lề đường.

Như Báo SGGP đã thông tin, vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-5, xe khách 16 chỗ do tài xế H. điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 25, khi đến đoạn qua xã Uar bất ngờ mất lái, lao xuống lề đường gây tai nạn nghiêm trọng.

HỮU PHÚC