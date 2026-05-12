Bắt đối tượng cầm vật giống súng cướp tiền ở cửa hàng tiện lợi

Cụ thể, lúc 10 giờ 45 phút ngày 11-5, Công an phường Bình Thới nhận tin báo từ ông T.Đ.H.Q. (sinh năm 2000, trú phường Bình Tiên, TPHCM) về sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày tại cửa hàng tiện lợi (đường Dương Đình Nghệ).
Theo đó, tại thời điểm này, có một người đàn ông đi xe Air Blade màu đỏ đen, mặc quần jeans xanh, áo thun màu sáng, đội nón bảo hiểm màu đen và đeo khẩu trang vào cửa hàng để mua đồ.
Trong lúc nhân viên đang thanh toán, người này lấy trong túi quần một vật giống súng, khống chế nhân viên và lấy 2,2 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Công an phường Bình Thới đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng.
Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-5, lực lượng công an bắt được nghi can và thu giữ một số tang vật.
Nghi can được xác định là Vương Vĩnh An (sinh năm 1986; cư trú đường Bình Thới, phường Hòa Bình, TPHCM).
Tại cơ quan công an, Vương Vĩnh An thừa nhận hành vi của mình. Qua xét nghiệm ma túy, Vương Vĩnh An dương tính với Methamphetamine.