Triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả tại TPHCM

Các đối tượng thực hiện lại hành vi làm bò giả. Clip: MẠNH THẮNG

Ngày 11-5, Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1987, ngụ phường Bình Trị Đông) và Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1990, ngụ phường Trung Mỹ Tây), để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Nguyễn Văn Thái (bên phải) và Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất không được phép sử dụng trong chế biến thịt do Nguyễn Văn Thái cầm đầu, hoạt động tại phường Bình Trị Đông.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, Thái đã thu mua thịt đùi heo nái với giá 110.000 đồng/kg đưa về nhà tại phường Bình Trị Đông, cắt thành từng miếng nhỏ khoảng 200g rồi ngâm trong nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó, thịt được đưa vào máy cắt để cắt thành các lát mỏng và tiếp tục ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000 đồng/kg.

Thịt heo được ngâm hóa chất để "hô biến" thành thịt bò. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, ngâm với nước có pha hóa chất Sodium Metabisulphite để thịt bò được tươi hơn và bảo quản được lâu, rồi đưa ra thị trường bán với giá 180.000 đồng/kg.

Với thủ đoạn này, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường khoảng 140kg thịt bò giả làm từ thịt heo nái và khoảng 120kg thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất. Số thịt này được Thái trực tiếp đưa đi tiêu thụ tại khu vực chợ Cầu (phường Đông Hưng Thuận) và chợ Tân Trụ (phường Tân Sơn). Từ tháng 2-2026, Thái thuê Nguyễn Văn Thắng tham gia vào việc sản xuất, buôn bán thịt bò giả và thịt bò có chứa hóa chất.

Tại cơ quan điều tra, Thái và Thắng thừa nhận hành vi vi phạm, biết Sodium Metabisulfite không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến sản phẩm thịt heo, thịt bò nhưng vẫn thực hiện vì lợi nhuận.

Từ năm 2024 đến nay, Thái đã đưa ra thị trường hơn 15 tấn thịt bò giả và hơn 50 tấn thịt bò đông lạnh ngâm hóa chất, thu lợi hơn 9 tỷ đồng.

Thịt bò giả, thịt ngâm hóa chất được đưa ra thị trường tiêu thụ. Ảnh: CACC

Công an TPHCM cho biết, Sodium Metabisulfite là phụ gia thực phẩm thường được dùng làm chất bảo quản và chống oxy hóa, tuy nhiên không được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến sản phẩm thịt heo và thịt bò.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra mở rộng.

THU HOÀI