Quảng Ninh xét xử nhóm bị cáo mua bán ma túy, chống trả làm cán bộ công an hy sinh

Ngày 13-5, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm trong vụ án mua bán ma túy, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, làm một cán bộ công an hy sinh.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; không tố giác tội phạm; cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị cáo Bùi Đình Khánh, sinh năm 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, bị truy tố về các tội: giết người; mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; cố ý làm hư hỏng tài sản. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: QUYÊN DU

Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ tỉnh Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại tỉnh Quảng Ninh. Khánh trực tiếp tham gia điều hành việc vận chuyển, tập kết heroin; thuê căn hộ tại chung cư GreenBay Garden, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội.

Liên quan vụ án, trước đó, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng, sinh năm 1967, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, cầm đầu nên xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Tối 17-4-2025, tại khu vực đường liên phường, thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin, tổng khối lượng 5,5kg.

Ngay sau đó, các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan, trong đó có một nhóm đối tượng từ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy.

Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm Bùi Đình Khánh sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ. Trong quá trình chống trả, Khánh dùng súng AK bắn về phía lực lượng công an, làm Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Vụ việc cũng làm nhiều ô tô bị hư hỏng.

Trong quá trình truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác phát hiện, bắt giữ Hà Thương Hải, sinh năm 1994, trú tại khu Trung tâm 2, xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ. Nguyễn Hữu Đằng và Hà Thương Hải sau đó khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi gây án, Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm vứt bỏ súng, đạn, điện thoại, ô tô tại nhiều vị trí; đồng thời tìm cách liên hệ với các đối tượng khác để hỗ trợ Khánh trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phối hợp công an các địa phương truy bắt các đối tượng còn lại.

Khoảng 4 giờ 30 ngày 18-4-2025, lực lượng chức năng bắt giữ Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông, cùng sinh năm 1994, cùng trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, khi đang trên đường bỏ trốn.

Bùi Đình Khánh sau đó bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã. Đến tối 18-4-2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành phát hiện, bắt giữ Khánh khi đối tượng đang dừng chân tại một điểm đón xe khách.

GIA KHÁNH - QUYÊN DU