Khởi tố vụ xả gần 6 triệu kg chất thải tại trang trại chăn nuôi ở Thanh Hóa

Ngày 9-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Huang Qi Lei, tức Hoàng Khởi Lôi, sinh năm 1983, trú tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc; Lê Văn Quốc, sinh năm 1989, trú xã Ngọc Liên; và Hà Thị Thục Huyền, sinh năm 1995, trú xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam Huang Qi Lei và Lê Văn Quốc để phục vụ điều tra. Riêng Hà Thị Thục Huyền bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo thông tin ban đầu, qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa, tại thôn Tượng Liên 1 và thôn Tượng Sơn 3, xã Thạch Quảng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đây là một trong những trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích khoảng 109ha, riêng khu vực chăn nuôi hơn 20ha.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực phía Tây Bắc trạm xử lý nước thải khu D có đường dẫn nước thải, phân heo chưa qua xử lý chảy trực tiếp ra bãi đất rộng hàng ngàn mét vuông.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, khu vực tập kết chất thải rộng khoảng 7.307m², tổng khối lượng chất thải chưa qua xử lý khoảng 8.544,5m³. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, lượng chất thải tại khu vực này tương đương gần 6 triệu kg.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng khu vực đồi, ao trũng nằm xa khu dân cư, phía sau hệ thống xử lý nước thải, để tập kết, xả thải trái quy định.

Tại cơ quan điều tra, Huang Qi Lei, Giám đốc thiết bị môi trường, khai nhận do lượng nước thải phát sinh trong quá trình chăn nuôi quá lớn, trong khi hệ thống xử lý nước thải xuống cấp, không đáp ứng công suất, nên đã chỉ đạo bơm nước phân chưa qua xử lý từ hệ thống xử lý nước thải và ao sự cố lên khu vực đồi khu D.

Từ năm 2023 đến năm 2024, Huang Qi Lei chỉ đạo Hà Thị Thục Huyền, quản lý bộ phận xử lý nước thải khu D và H, thực hiện việc bơm nước thải, chất thải chưa qua xử lý lên khu vực đồi khu D. Đến năm 2025, khi Huyền nghỉ sinh, Huang Qi Lei tiếp tục chỉ đạo Lê Văn Quốc, công nhân bộ phận xử lý nước thải, trực tiếp bơm, xả chất thải.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

DƯƠNG QUANG