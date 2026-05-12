Bắt đôi nam nữ cướp xe, điện thoại và tiền của tài xế xe ôm công nghệ

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ xảy ra trên địa bàn xã Cần Giuộc lúc rạng sáng cùng ngày.

Các nghi phạm gồm Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) và Lê Thị Ngọc (19 tuổi). Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 12-5, anh T.V.T. làm nghề tài xế công nghệ, điều khiển xe máy chở khách từ TPHCM về ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Sau khi trả khách, ứng dụng tiếp tục báo cuốc xe mới, yêu cầu đến đón khách tại một quán cà phê trên đường Mỹ Lộc - Phước Hậu, ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc.

Hai đối tượng bị bắt tại TPHCM. Ảnh: Công an Tây Ninh

Khi anh T. đến nơi, Hùng và Ngọc đang chờ sẵn. Hai người này yêu cầu anh T. đứng đợi thêm một xe khác đến đón. Trong lúc anh T. mất cảnh giác, Hùng bất ngờ dùng dao kề vào cổ nạn nhân, khống chế để cướp xe máy, điện thoại và tiền mặt rồi cùng Ngọc tẩu thoát về hướng TPHCM.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức phân công lực lượng điều tra, truy xét. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ đôi nam nữ đang ở phòng trọ tại phường Linh Trung, TPHCM.

Cơ quan Công an cũng thu hồi đầy đủ tang vật liên quan vụ án.

QUANG VINH