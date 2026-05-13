Không bằng lái, độ đèn xe tải chạy trên cao tốc, chủ phương tiện và tài xế bị phạt gần 80 triệu đồng

Ngày 13-5, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 Cục CSGT) cho biết, đã phát hiện một tài xế điều khiển xe tải khi không có giấy phép lái xe và tự ý lắp thêm đèn phía trước phương tiện, trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, sáng cùng ngày, tổ công tác dừng kiểm tra xe tải biển số 89C do ông L.N.N. (39 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế không có giấy phép lái xe theo quy định; phương tiện bị lắp thêm đèn phía trước.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện. Ảnh: CACC

Với các lỗi vi phạm trên, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế L.N.N. số tiền 20,5 triệu đồng. Chủ phương tiện là Công ty H.T. cũng bị lập biên bản xử phạt 58 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng phù hiệu trong 2 tháng. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 78,5 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 khuyến cáo việc tự ý lắp thêm đèn xe khi lưu thông trên cao tốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể gây chập điện, cháy nổ, làm chói mắt các phương tiện đi ngược chiều và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

HIẾU GIANG

