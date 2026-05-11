Công an làm việc với người đàn ông "quăng chó vào shipper"

Công an phường Rạch Dừa (TPHCM) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ vụ xô xát giữa một shipper giao hàng và khách nhận hàng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10-5, ông Đ.T.C. (ngụ phường Rạch Dừa) đến giao một đơn hàng cho ông Nguyễn Duy T. (cùng cư trú tại phường Rạch Dừa).

Cơ quan Công an làm việc với ông Nguyễn Duy T. sau khi đánh người giao hàng và bị người dân quay clip, đưa lên mạng xã hội

Trong quá trình nhận hàng, ông T. yêu cầu ông Đ.T.C. mở hộp để kiểm tra và thử sử dụng. Ông Đ.T.C. không đồng ý và hướng dẫn khách liên hệ với đơn vị bán hàng để phản ánh hoặc thực hiện thủ tục đổi, trả theo quy định vì shipper không có quyền tiếp nhận, xử lý hàng hoàn.

Nhưng sau đó, ông T. dùng tay đánh vào mặt khiến nam shipper bị chảy máu mũi. Đáng chú ý, ông T. còn cầm hai chân của một chú chó ném vào người shipper và tiếp tục chửi bới, đuổi theo, dọa đánh.

Toàn bộ vụ việc được người dân ghi lại bằng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Rạch Dừa nhanh chóng mời các cá nhân liên quan đến làm việc, lấy lời khai và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Như Báo SGGP đã đưa tin, ngày 10-5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh tranh chấp giữa một người đàn ông và một nam shipper.

Đoạn video cho thấy, người đàn ông yêu cầu nam shipper cắt lông cho con chó của mình nhưng bị từ chối. Lúc này, người đàn ông ném chú chó vào người shipper và tiếp tục chửi bới, đuổi theo và dọa đánh nam shipper.

Mọi hành vi sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào, đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, ứng xử đúng mực khi phát sinh tranh chấp trong mua bán, giao nhận hàng hóa; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định, tuyệt đối không manh động, tự ý dùng bạo lực dẫn đến hậu quả đáng tiếc và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tin liên quan Xác minh vụ shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó

NGUYỄN NAM - BẢO KHÁNH