Công an xác minh thông tin bé trai nghi bị đánh đập

Sau khi tiếp nhận phản ánh trên mạng xã hội về việc một bé trai nghi bị đánh đập, Công an xã Vân Du (tỉnh Nghệ An) đã tiến hành xác minh, đưa cháu bé đi thăm khám và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an xã Vân Du ghi nhận thông tin liên quan đến cháu N.H.T. Ảnh: Công an xã Vân Du

Ngày 13-5, Công an xã Vân Du (tỉnh Nghệ An) thông tin, đơn vị vừa nhận được phản ánh từ tài khoản Facebook có tên là “Phan Tuyết” thông qua livestream trực tiếp trên mạng xã hội về trường hợp cháu N.H.T. (sinh năm 2014, trú tại xóm 7, xã Vân Du).

Theo nội dung phản ánh, cháu N.H.T. được cho là thường xuyên bị bố ruột là ông N.H.H (sinh năm 1991) và mẹ kế là bà T.T.H. (sinh năm 1989) đánh đập, dẫn đến bị hoảng loạn về tinh thần và có nhiều dấu hiệu thương tích trên cơ thể.

Bé trai bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Ảnh cắt từ video

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Vân Du đã khẩn trương xác minh, mời các đối tượng có liên quan làm việc. Đồng thời đưa cháu T. đến cơ sở y tế để khám, kiểm tra thương tích và chữa trị.

DƯƠNG QUANG