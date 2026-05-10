Xác minh vụ shipper bị đánh vì từ chối cắt lông chó

Người đàn ông ném con chó vào người shipper và dọa đánh vì bị shipper từ chối cắt lông chó.

Ngày 10-5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh tranh chấp giữa một người đàn ông và một nam shipper.

Hiện trường vụ việc.

Đoạn video cho thấy, người đàn ông yêu cầu nam shipper cắt lông cho con chó của mình nhưng bị từ chối. Lúc này, người đàn ông ném chú chó vào người shipper và tiếp tục chửi bới, đuổi theo và dọa đánh nam shipper.

Cư dân mạng bày tỏ sự bất bình trước hành vi của người đàn ông đối với shipper, đồng thời chỉ trích hành vi ngược đãi vật nuôi của người này.

Vụ việc trên xảy ra trên địa bàn phường Rạch Dừa, TPHCM. Hiện Công an phường Rạch Dừa đã nắm bắt thông tin và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

