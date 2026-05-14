Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc dự án đường ven sông Sài Gòn

Chiều 14-5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chủ trì buổi làm việc với UBND các phường Lái Thiêu, Bình Hòa và Thuận An về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương báo cáo nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là 3 dự án thuộc tuyến đường ven sông Sài Gòn.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Lái Thiêu

Theo đó, tuyến đường ven sông Sài Gòn dài khoảng 7,4km, rộng 32m với 6 làn xe, được chia thành 3 đoạn đầu tư.

Các địa phương cho biết hiện còn nhiều khó khăn trong xác định giá đất, xác minh nguồn gốc đất, bố trí tái định cư cũng như xử lý các công trình hạ tầng liên quan như bến thủy nội địa, cầu kết nối và cống ngăn triều.

Đại diện phường Lái Thiêu kiến nghị phường Bình Hòa và phường Thuận An sớm phối hợp đơn vị tư vấn để xác định giá đất, bố trí cán bộ xác minh nguồn gốc đất và rà soát quỹ đất tái định cư nhằm kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong 3 dự án thành phần, dự án cải tạo, nâng cấp đường ven sông Sài Gòn đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40 thuộc nhóm B, có tổng vốn hơn 2.644 tỷ đồng, ảnh hưởng khoảng 227 trường hợp, dự kiến bố trí tái định cư cho khoảng 60 hộ dân.

Dự án xây dựng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ quốc lộ 13 (gần rạch Vĩnh Bình) đến đường Vĩnh Bình 40 thuộc nhóm A, có tổng vốn gần 4.943 tỷ đồng, ảnh hưởng khoảng 118 trường hợp, trong đó dự kiến tái định cư 62 hộ.

Trong khi đó, dự án cải tạo, nâng cấp đường ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn có tổng vốn hơn 1.806 tỷ đồng, ảnh hưởng 32 trường hợp và bố trí tái định cư cho 5 hộ.

Đại diện phường Lái Thiêu thông tin về tiến độ triển khai các dự án

Ngoài các dự án ven sông, các địa phương cũng báo cáo tiến độ triển khai dự án đường trục Đông - Tây Thuận An kết nối quận 12 (trước đây) qua đường Vĩnh Phú 10 đến TP Thủ Đức (trước đây). Tuyến đường dài khoảng 4,13km, đi qua phường Bình Hòa, có tổng vốn đầu tư khoảng 2.772 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương tăng cường phối hợp, chủ động trao đổi để sớm đề xuất phương án xử lý các vướng mắc phát sinh.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông Sài Gòn đoạn từ đường Gia Long đến đường Vĩnh Phú 40, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu sớm ban hành thông báo thu hồi đất cho toàn bộ 227 trường hợp bị ảnh hưởng và hoàn thành chi trả bồi thường trong tháng 7-2026.

Đối với đoạn từ quốc lộ 13 đến đường Vĩnh Bình 40, các địa phương phải hoàn thành xác định giá đất, xác minh nguồn gốc đất trong tháng 6-2026 và hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 9-2026.

Riêng đoạn từ rạch Bình Nhâm đến giáp cảng An Sơn, phải hoàn thành xác định giá đất trong tháng 6-2026 và chi trả bồi thường trong tháng 7-2026.

Các địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ từng khó khăn cụ thể, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao các địa phương rà soát nhu cầu tái định cư, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Khu tái định cư Bình Nhâm; giao Sở Tài chính bố trí danh mục vốn đầu tư công trung hạn để sớm triển khai dự án trong năm 2026.

TÂM TRANG