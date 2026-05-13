TPHCM đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư hư hỏng trên địa bàn thành phố.

Chung cư Trúc Giang xuống cấp. Ảnh: THANH HIỀN

Theo đó, TPHCM có 9 chung cư cấp D đã hoàn tất di dời gồm 2 chung cư đã có dự án đầu tư (chung cư 23 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn do Công ty Cổ phần Địa ốc Downtown làm chủ đầu tư; chung cư 119B Tân Hòa Đông, phường Phú Lâm do UBND phường Phú Lâm làm chủ đầu tư) và 7 chung cư chưa có dự án đầu tư xây dựng.

Đối với 7 chung cư chưa có dự án đầu tư xây dựng, tùy vào từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM UBND đã giao UBND phường khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc; lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

Ngoài ra, TPHCM có 7 chung cư cấp D chưa hoàn tất di dời như Chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu; chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội; chung cư 137 Lý Thường Kiệt và chung cư 149-151 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất... Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ động làm việc với UBND các phường để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân để hoàn thành công tác di dời.

Chung cư số 11 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, giao UBND phường Xuân Hòa chủ động làm việc với các chủ sở hữu chung cư để báo cáo, đề xuất tháo gỡ các vướng mắc.

Đối với Chung cư Tôn Thất Thuyết (Lô A, B, C) và chung cư Hoàng Diệu (lô Y), phường Khánh Hội, giao Sở Xây dựng chủ động làm việc UBND phường Khánh Hội để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân để hoàn thành công tác di dời.

THANH HIỀN