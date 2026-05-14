Thành phố hiện còn 50 vị trí ngập sâu, kéo dài, trong bối cảnh áp lực từ mưa cực đoan, triều cường, sụt lún và tốc độ đô thị hóa ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi tư duy chống ngập theo hướng liên vùng, liên lưu vực và thích ứng bền vững.

Chiều 14-5, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức cuộc họp về tình hình triển khai, công tác chuẩn bị đầu tư và nhu cầu bổ sung đầu tư các dự án giải quyết điểm ngập trên địa bàn.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Ngọc Linh cho biết, toàn Thành phố hiện ghi nhận 50 vị trí ngập từ 30cm trở lên, thời gian ngập kéo dài trên 30 phút, tập trung tại nhiều khu vực trung tâm, các trục giao thông chính và khu vực đô thị hóa nhanh.

Trong khi đó, áp lực từ biến đổi khí hậu, triều cường, mưa cực đoan, sụt lún nền đất và tốc độ đô thị hóa nhanh đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi tư duy chống ngập theo hướng liên vùng, liên lưu vực và thích ứng bền vững.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, công tác phòng, chống ngập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Thành phố trong giai đoạn hiện nay. Điều này không chỉ liên quan đến hạ tầng đô thị mà còn gắn trực tiếp với chất lượng sống của người dân, môi trường đầu tư và năng lực phát triển bền vững của Thành phố.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành tập trung rà soát toàn diện các dự án chống ngập; xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư theo danh mục dự án, bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch thoát nước, hạ tầng giao thông, thủy lợi và phát triển đô thị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, vận hành hệ thống chống ngập.

Các cơ quan liên quan phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, số liệu, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, khả năng huy động nguồn lực và tiến độ triển khai các dự án để làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm triển khai các giải pháp chống ngập một cách căn cơ, đồng bộ, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

CẨM NƯƠNG - CHÂU VŨ