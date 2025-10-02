Cấp ủy đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Sau sáp nhập, địa bàn phường rộng, nhiều vấn đề mới phát sinh, yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, đòi hỏi phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy phải thực sự đổi mới.

Sáng 2-10, đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn công tác, đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy phường Tây Nam, TPHCM.

Đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng chí Dương Trọng Hiếu ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tây Nam trong việc triển khai Quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác tại phường Tây Nam

Việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy phường Tây Nam có thuận lợi nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, đặc biệt đối với những vấn đề mới phát sinh khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sáp nhập, địa bàn phường rộng, phát sinh nhiều vấn đề mới, yêu cầu và nhiệm vụ cao hơn, đòi hỏi phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy phải thực sự đổi mới. Công tác xây dựng, thực hiện quy chế cần bảo đảm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình mới.

Lãnh đạo Đảng bộ phường Tây Nam báo cáo việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy

Đồng chí Dương Trọng Hiếu lưu ý cần làm rõ nguyên nhân những hạn chế, từ đó đề ra phương hướng khắc phục. Đảng ủy phường Tây Nam cần tăng cường tự kiểm tra, giám sát trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nhằm phát huy ưu điểm và kịp thời sửa chữa những tồn tại.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu trao đổi các vấn đề liên quan đến kiến nghị của Đảng bộ phường

Đồng chí cũng đánh giá cao công tác phát triển đảng viên của Đảng ủy phường Tây Nam trong 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường hướng dẫn cụ thể để các chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đồng thời chú trọng giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Phường Tây Nam có diện tích tự nhiên 11.472,75ha, với tổng dân số là 61.822 nhân khẩu. Đảng bộ phường có 35 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên toàn phường là 900 đồng chí.

