Cậu bé mắc bệnh suy thận mạn cần được giúp đỡ

Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo tại Bệnh viện Trung ương Huế, em Nguyễn Hữu Tấn Phát (sinh năm 2012, trú thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) đang hàng ngày chống chọi với căn bệnh suy thận mạn tính bẩm sinh.

Em Nguyễn Hữu Tấn Phát

Ở tuổi đáng lẽ được vui chơi, cắp sách đến trường, Phát lại quen với kim tiêm, thuốc men và những lần lọc máu kéo dài trong mỏi mệt.

Mẹ em, chị Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1984), lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng. Chị kể, từ khi Phát chào đời, bác sĩ đã chẩn đoán em mắc bệnh suy thận bẩm sinh.

Hơn 12 năm qua, hành trình của gia đình chị là những chuyến xe dài dằng dặc đưa con đi khắp các bệnh viện tuyến trung ương với hy vọng mong manh giữ lại sự sống cho con trai. Nhưng hy vọng ấy đi kèm với những khoản viện phí ngày càng lớn, vượt xa khả năng của một gia đình nghèo không ruộng nương, không tài sản. Chồng chị ở nhà phải làm thuê đủ mọi việc để có thêm chi phí gửi vô bệnh viện chữa bệnh cho con.

Gia đình chị Xuân thuộc diện hộ cận nghèo, hiện vẫn phải ở nhà thuê. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay càng kiệt quệ khi bệnh tình của Phát ngày càng nặng. “Có những lúc trong túi chỉ còn vài trăm ngàn, mà tiền thuốc, tiền ăn cho con ở bệnh viện thì không thể thiếu”, chị Xuân chia sẻ trong nước mắt.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028)22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-16.

MAI CƯỜNG