Câu chuyện giữa 2 robot đoạt giải nhất quốc gia Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55

Sáng 8-5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ Tổng kết và trao giải quốc gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 (năm 2026). Cuộc thi do Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Giải nhất cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 của Việt Nam thuộc về em Trần Chí Cường, lớp 9D, Trường THCS Bình Hàn, phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng.

Bức thư gây ấn tượng với Ban Giám khảo khi kể câu chuyện giữa robot Buddy (hỗ trợ trẻ tự kỷ) và robot Jibo (chăm sóc người cao tuổi) trong bối cảnh các thành viên gia đình ngày càng bận rộn và ít có thời gian dành cho nhau. Các robot dần trở thành một phần quen thuộc, và qua tương tác với con người, chúng không chỉ hỗ trợ mà còn hình thành sự “thấu cảm” với cảm xúc con người.

Bức thư của em Trần Chí Cường có đoạn: "... Nếu mọi giao tiếp chỉ xoay quanh máy móc hay chiếc điện thoại thông minh thì sự mất kết nối trong tâm hồn sẽ khiến con người ngày càng xa nhau dù chung sống dưới một mái nhà. Ước gì những mong mỏi của tớ, những khát khao của bà già và cô bé được lập trình sẵn trên gương mặt của tớ và cậu, để mỗi khi con người chạm vào, những lời nhắc nhở được thốt ra, lay động tâm hồn, thức tỉnh lương tri: con người cần kết nối, gia đình cần yêu thương, mẹ già cần được quan tâm, con trẻ cần được chăm sóc... Hạnh phúc sẽ nhân lên, niềm vui thay thế nỗi buồn, tiếng cười xóa tan nỗi cô đơn. Jibo thân mến! Tớ mong những robot như chúng ta được tạo ra không phải để thế chỗ con người trong các mối quan hệ mà để nhắc họ nhớ rằng: Phía bên kia màn hình luôn có một con người thật đang chờ được thấu hiểu...".

Bức thư hiện đã được dịch sang tiếng Pháp để gửi tham dự vòng thi quốc tế tại Liên minh Bưu chính thế giới.

Theo Ban Tổ chức, chủ đề của cuộc thi năm nay phản ánh một chuyển dịch quan trọng trong tư duy toàn cầu: từ “kết nối công nghệ” sang “kết nối con người thông qua công nghệ”. Đây cũng là vấn đề gắn trực tiếp với thế hệ học sinh hiện nay - những công dân lớn lên cùng với internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, đồng thời là lực lượng định hình các chuẩn mực kết nối trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết, điều ý nghĩa nhất của cuộc thi Viết thư quốc tế UPU là khả năng lan tỏa và duy trì một phong trào giàu tính nhân văn trong nhà trường, gia đình và xã hội; nơi những ý tưởng đẹp được chia sẻ, những câu chuyện đẹp được nhân lên và những suy nghĩ đẹp có thể truyền cảm hứng để thay đổi nhận thức, thay đổi hành động của cộng đồng.

Cuộc thi được phát động ngày 19-12-2025 và được triển khai trên phạm vi toàn quốc đến ngày 5-3-2026. Hơn 1,3 triệu bài thi từ học sinh các tỉnh, thành phố trong cả nước đã gửi về tham dự. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích, 61 giải cây bút triển vọng, 10 giải khơi nguồn ý tưởng, và 10 giải tập thể. Các học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia sẽ được trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

