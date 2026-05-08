Nhiều cầu, ngầm tràn ở xã Sơn Lâm (Nghệ An) bị ngập sâu do mưa lớn

Trưa 8-5, ông Trình Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm, cho biết sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến mực nước các sông, suối trên địa bàn lên nhanh. Tại khu vực 4 cầu tràn, ngầm tràn trên các tuyến đường liên xã và liên bản (các bản Mà, Tân Tiến, Tân Ngọc, Tân Hợp…) đã bị ngập sâu hơn 1m, nước chảy xiết, chia cắt, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
UBND xã Sơn Lâm đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã và các xóm, bản khẩn trương triển khai trực ban, tuần tra, cảnh báo tại các khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy hiểm. Đồng thời, lập rào chắn, biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác tại các cầu tràn, ngầm tràn bị ngập nước.
Địa phương cũng đã thông tin, tuyên truyền, khuyến cáo người dân trên địa bàn không đánh bắt cá, vớt củi, lội suối tại các khu vực nước chảy xiết. Tuyệt đối không cố tình đi qua cầu tràn, ngầm tràn khi nước đang dâng cao. Không chủ quan, hiếu kỳ, tụ tập đứng xem nước lũ tại các khu vực nguy hiểm.
Xã Sơn Lâm là xã miền núi, khu vực biên giới đặc biệt khó khăn, nằm phía Tây Nam tỉnh Nghệ An. Xã được thành lập dựa trên hai xã tái định cư đồng bào dân tộc thiểu số lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) là Thanh Sơn và Ngọc Lâm. Diện tích tự nhiên của xã khoảng 162,94 km2; quy mô dân số 12.331 người, trong đó chủ yếu là người dân tộc Thái, Khơ mú, Ơ đu và một số dân tộc khác.