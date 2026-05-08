Cảnh báo tình trạng giẫm đạp lên rạn san hô gần bờ vịnh Nha Trang

Rạn san hô gần khu vực bờ biển Hòn Chồng (tỉnh Khánh Hòa) cần được bảo vệ khẩn cấp trước hoạt động tắm biển, vui chơi tự phát của người dân và du khách.

Rạn san hô khu vực biển Hòn Chồng nằm sát bãi tắm của người dân

Những ngày đầu tháng 5, khi thủy triều rút, khu vực biển Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang) lộ ra các thảm cỏ biển, cụm san hô non và rạn san hô gần bờ.

Người dân, du khách đã đi vào khu vực rạn san hô để bắt ốc, cá… tiềm ẩn nguy cơ tác động trực tiếp đến hệ sinh thái san hô.

Hoạt động tắm biển, vui chơi tự phát của người dân và du khách có thể tác động xấu đến rạn san hô

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, khu vực biển Hòn Chồng hiện có khoảng 4,8ha rạn san hô với 62 loài thuộc 12 họ. Trong đó, họ san hô Não chiếm ưu thế với 17 loài, họ san hô Lỗ đỉnh có 14 loài, họ san hô Khối có 9 loài. Hệ sinh thái san hô nơi đây phát triển khá tốt, có độ phủ trung bình 32,4%, một số khu vực đạt tới 65,7%.

Đáng chú ý, đây là khu vực có 8 loài san hô Sừng hươu sinh sống, được đánh giá đa dạng nhất vịnh Nha Trang.

Ngoài san hô, khu vực còn có các loài cỏ biển, rong biển phân bố gần bờ, xen kẽ bãi đá và rạn san hô.

San hô và cỏ biển ở khu vực biển Hòn Chồng

Ông Nguyễn Đức Minh Tân, Phó Trưởng phòng Bảo tồn (Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết, khu vực bãi đá là ranh giới giữa bờ biển và san hô (cách bờ hơn 200m). Khoảng từ 16 đến 18 giờ, thủy triều xuống thấp nên có đông người tập trung tại khu vực này, nguy cơ tổn thương các rạn san hô ven bờ.

Để bảo vệ hệ sinh thái biển, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã tăng cường tuyên truyền lưu động tại đường Phạm Văn Đồng và bãi biển Hòn Chồng; tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân, sử dụng loa phát thanh di động và lắp đặt 8 bảng cảnh báo tại các khu vực nhạy cảm.

UBND phường Bắc Nha Trang cũng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền tại địa phương và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Thời gian tới, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang tiếp tục phối hợp UBND các phường ven vịnh tuyên truyền cho người dân không giẫm đạp, bắt thủy sản ở các hệ sinh thái như rạn san hô, thảm cỏ biển...; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ô nhiễm môi trường biển để bảo vệ lâu dài hệ sinh thái san hô tại Hòn Chồng.

Người dân và du khách lội chơi có thể vô tình vào khu vực có hệ sinh thái san hô

Nhiều người dân và du khách lội ra xa vui chơi khi thủy triều rút

Rạn san hô gần khu vực bờ biển Hòn Chồng nhìn từ trên cao

HIẾU GIANG