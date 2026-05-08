Cử tri Cần Giờ kiến nghị giải pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định

Tổ ĐBQH đơn vị 7 gồm các ĐB: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM; Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

Đại biểu quốc hội Lê Văn Đông trao đổi với cử tri

Mong sớm có đường ống đưa nước sạch từ đất liền ra xã đảo

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đỗ Thị Thúy Thuận (xã Cần Giờ) cho biết khi Dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ được triển khai, lượng công nhân tập trung về khu vực dự án ngày càng đông, tạo áp lực lớn lên hạ tầng dân sinh, đặc biệt là hệ thống cấp nước sạch.

Hiện áp lực nước tại nhiều khu vực rất yếu, thậm chí có thời điểm người dân không có nước để sử dụng. Cử tri kiến nghị ĐBQH quan tâm, đề xuất các giải pháp đảm bảo nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân.

Hội nghị tiếp xúc trực tiếp ở điểm cầu xã Cần Giờ kết nối trực tuyến 3 xã còn lại

Cùng trăn trở về vấn đề này, cử tri Lê Văn Hoa (xã Thạnh An) kiến nghị thành phố sớm đầu tư hệ thống cấp nước sạch phục vụ người dân. Hiện nguồn nước sinh hoạt tại địa phương chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng, người dân mong muốn sớm có giải pháp đưa đường ống nước từ đất liền ra xã đảo.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ cho biết tình trạng thiếu nước chủ yếu xảy ra tại xã Cần Giờ do đây là khu vực cuối nguồn cấp nước. Trong khi, thời gian qua, nhu cầu sử dụng tăng đột biến, khoảng 250% so với cùng kỳ. Ngoài ra còn có các yếu tố khác như tác động của mùa khô, lượng công nhân và dân tạm cư phục vụ dự án tăng mạnh.

Xí nghiệp đang làm việc với chủ đầu tư dự án để điều tiết, giới hạn lưu lượng sử dụng nước phục vụ dự án, ưu tiên đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân; đề xuất mở rộng thêm các bể chứa nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong thời gian tới.

Cử tri xã Cần Giờ nêu ý kiến

Tháo gỡ vướng mắc đất rừng phòng hộ

Nhiều cử tri cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc kéo dài liên quan quy hoạch, đất đai. Cử tri Nguyễn Thị Tâm (xã Cần Giờ) kiến nghị cơ quan chức năng sớm xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đúng đối tượng thuộc Đề án 1280, giúp người dân ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất.

Cử tri Lê Hồng Phúc (xã Thạnh An) đề nghị xem xét đưa khu vực Cù lao Phú Lợi ra khỏi ranh quy hoạch rừng phòng hộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Đại biểu Lê Quang Mạnh phát biểu ghi nhận các ý kiến của cử tri

Cử tri Lê Kim Liên (xã An Thới Đông) phản ánh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đất đai sửa đổi năm 2024, đối với phần đất vượt hạn điền, người dân hiện không thể gia hạn sử dụng, chuyển nhượng, tặng cho hay vay vốn ngân hàng nên gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống và sản xuất. Cử tri đề nghị ĐBQH kiến nghị Quốc hội, Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn để tháo gỡ.

Thay mặt Tổ ĐB, đại biểu Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, TPHCM đang đứng trước cơ hội phát triển mới với quy mô và không gian rộng lớn hơn, được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, cuối năm 2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 260, đã mở ra nhiều dư địa phát triển cho TPHCM, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng. Nhiều dự án quy mô lớn đã được khởi công, động thổ. Nếu dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được triển khai đồng bộ với hệ thống giao thông kết nối, diện mạo kinh tế - xã hội khu vực sẽ thay đổi mạnh mẽ. Quá trình phát triển sẽ phát sinh những tác động nhất định đến đời sống người dân, đòi hỏi các cấp chính quyền phải theo dõi, xử lý kịp thời. Đoàn ĐBQH sẽ tăng cường giám sát hoạt động của các cấp chính quyền, đặc biệt với những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai các dự án lớn.

Về kiến nghị điều chỉnh đất ra khỏi ranh rừng phòng hộ, ĐB đề nghị TPHCM phối hợp cùng các bộ, ngành rà soát tổng thể trong quá trình lập lại quy hoạch, xác định rõ ranh giới để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. ĐB Lê Quang Mạnh cũng cho biết, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khi thông qua chương trình mục tiêu Quốc gia đã xây dựng hợp phần hỗ trợ người dân sinh sống trong khu vực rừng đặc dụng di dời đến nơi ở mới để ổn định cuộc sống. Do đó, Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ tiếp tục kiến nghị để TPHCM có thêm cơ chế, nguồn lực tài chính hỗ trợ người dân trong quá trình này.

Giám sát trụ sở công để tránh thất thoát, lãng phí Về tình trạng lãng phí trụ sở công, ĐB Lê Quang Mạnh chia sẻ, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, nhiều đại biểu đã đề nghị đưa nội dung này vào chương trình giám sát do đây là nguồn tài sản rất lớn của Nhà nước. Quốc hội đã thống nhất đưa nội dung này vào chương trình giám sát năm 2027 nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, tránh thất thoát, lãng phí.

