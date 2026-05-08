Tiêu hủy hơn 1,4 tấn heo chết bốc mùi hôi thối

Trưa 8-5, đại diện Chi cục Chăn nuôi và thú y TPHCM cho biết, lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 1,4 tấn thịt heo chết, không rõ nguồn gốc, nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và phát sinh dịch bệnh.

Lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở hơn 1,4 tấn heo bốc mùi hôi thối

Trước đó, tối 7-5, Trạm chăn nuôi và thú y khu vực 5 phối hợp Công an phường Long Nguyên kiểm tra xe tải biển kiểm soát 51M-195XX do bà P.T.H (sinh năm 1973) điều khiển vì có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe đang chở khoảng 1.400kg thịt heo đã chết, trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Toàn bộ số hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định.

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H., đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số heo chết theo quy định nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh.

Đến trưa 8-5, hơn 1,4 tấn heo chết được vận chuyển đến địa điểm xử lý tập trung để tiêu hủy dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Số heo chết trong tình trạng phân hủy, bốc mùi

Chi cục Chăn nuôi và thú y TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương, kiểm tra hoạt động vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn ra thị trường tiêu thụ.

