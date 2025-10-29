Câu chuyện truyền cảm hứng: Người trẻ với tình yêu nhạc kịch

Trong 2 năm qua, những thành viên trẻ tài năng của nhóm nhạc kịch Impact Theatre Saigon đã góp phần mang nhạc kịch đến đông đảo khán giả bằng hàng loạt buổi biểu diễn tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng…

Niềm đam mê thuở nhỏ

Cách đây 2 năm, tại TPHCM xuất hiện một nhóm bạn trẻ làm nhạc kịch, người sáng lập nhóm là Jay Thiện Nguyễn. Từ nhỏ, Thiện Nguyễn đã mê nghệ thuật, đó cũng là động lực để chàng trai trẻ “săn tìm” những học bổng nghệ thuật quốc tế để được học tập, trải nghiệm lĩnh vực mà mình yêu thích.

“10 năm trước, tôi tham gia một chương trình đào tạo nhạc kịch ngắn hạn 9 ngày dành cho những bạn trẻ yêu thích bộ môn trình diễn này. Ngay sau khóa học ngắn đó, tôi đã nhận ra nhạc kịch chính là con đường nghệ thuật dành cho mình”.

Năm 2021-2022, Thiện Nguyễn nhận được học bổng chuyên ngành nhạc kịch tại Mỹ. Tháng 4-2023, khi về nước, Thiện Nguyễn quyết định thành lập Impact Theatre Saigon (ITS), với mong muốn thực hiện các dự án biểu diễn nhạc kịch mang tính giáo dục trong cộng đồng.

Nhóm quy tụ một số bạn trẻ tài năng cùng có chung niềm đam mê nhạc kịch. Chỉ sau ngày thành lập khoảng 1 tháng, ITS tổ chức buổi diễn đầu tiên với 8 thành viên. Buổi diễn thu hút sự quan tâm, tán thưởng nhiệt liệt của khán giả. Ngay sau đêm diễn, NSƯT Thành Lộc đã mời ITS về biểu diễn tại sân khấu Thiên Đăng. Thành công từ các đêm diễn đã khích lệ ITS mở rộng và nâng chất hoạt động nhóm, chú trọng vào khâu tuyển chọn thêm nhân tố mới, tổ chức đào tạo kỹ thuật biểu diễn, thanh nhạc…

Trong 2 năm, ITS đã thực hiện được nhiều chương trình biểu diễn nhạc kịch, trong đó có 2 dự án âm nhạc lớn là Disney 101 ở Hà Nội và trình diễn trích đoạn vở nhạc kịch kinh điển Những người khốn khổ (Les Misérables, Victor Hugo) với sự hợp tác của nhạc trưởng Trần Nhật Minh và dàn nhạc Saigon Pops.

Ngoài ra, ITS còn tổ chức hàng loạt đêm diễn nhạc kịch Broadway (thể loại kịch kết hợp diễn xuất, múa, hát…) như: Lights on Broadway; Lights, Camera, Broadway!; Broadway in Bebop; chuyên đề Nhạc kịch Broadway - Sắc màu giao hưởng trong chuỗi hòa nhạc Giao hưởng tuổi trẻ do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại các trường đại học…

Những hoạt động nghệ thuật này đã lan tỏa mạnh mẽ sức hút của nhạc kịch - loại hình nghệ thuật biểu diễn vui tươi, đa sắc màu.

Dấu ấn nghệ thuật mới

Với nền tảng có được, sau những vở diễn trích đoạn, các dự án giải trí, tháng 11 tới đây, ITS sẽ lần đầu giới thiệu đến khán giả trọn vẹn một vở nhạc kịch Broadway với tên gọi Once on this island: Ngày xưa trên một hòn đảo. Đây cũng là vở diễn đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình sáng tạo và lan tỏa tình yêu nhạc kịch đến khán giả Việt Nam.

Màn trình diễn sắc màu của các diễn viên trẻ trong vở nhạc kịch Once on this island: Ngày xưa trên một hòn đảo. Ảnh: THÚY BÌNH

Được chuyển thể từ tiểu thuyết My Love, My Love của nhà văn người Mỹ Rosa Guy, lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Nàng tiên cá của nhà văn người Đan Mạch H.C Andersen, Once on this island: Ngày xưa trên một hòn đảo kể câu chuyện về cô gái mồ côi Ti Moune, lớn lên trong nghèo khó ở một hòn đảo nhỏ vùng Caribbean (Trung Mỹ). Cô được các vị thần cứu thoát khỏi một cơn bão và tình cờ gặp rồi đem lòng yêu chàng quý tộc thượng lưu Daniel. Tình yêu của họ đối mặt với khoảng cách giai cấp, định kiến xã hội và cả sự can thiệp của các vị thần.

Vở nhạc kịch gửi đến khán giả những cung bậc cảm xúc, niềm tin và vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa thuần khiết, được thể hiện qua phần dẫn chuyện dí dỏm của tất cả các nhân vật, bên cạnh những màn trình diễn ca hát, nhảy múa sôi động, cuốn hút…

Bên cạnh việc tái hiện câu chuyện thần thoại quen thuộc dưới một hình thức mới, vở diễn còn gắn với nhiều hoạt động cộng đồng như: tái chế đồ vật cũ thành trang phục, đạo cụ góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng về việc tiêu dùng bền vững và bảo vệ môi trường. Vở nhạc kịch cũng sẽ được trình diễn trên sân khấu tròn 360 độ, mang sắc màu đời sống hiện đại, gần gũi với khán giả.

Once on this island: Ngày xưa trên một hòn đảo sẽ biểu diễn 5 suất từ ngày 14-11 đến 16-11, tại sân khấu C30 Hòa Bình (số 141, đường Bắc Hải, phường Diên Hồng, TPHCM). ITS cũng cho biết, ngay sau vở nhạc kịch này, nhóm đã có kế hoạch đưa lên sàn tập những vở nhạc kịch thuần Việt.

Jay Thiện Nguyễn (Nguyễn Hoàng Thiện, sinh năm 1994), tốt nghiệp Thạc sĩ Nhạc kịch (Musical Theater Studies) tại Đại học Temple (Mỹ), được đào tạo chuyên sâu về nhạc kịch Broadway tại YES Academy ASEAN (Jakarta, Indonesia). Jay Thiện Nguyễn còn là diễn viên lồng tiếng cho hãng Disney trong các bộ phim hoạt hình như The Little Mermaid (2023, vai Hoàng tử Eric), Mufasa: The Lion King (2024, sư tử Scar), Snow White (2025, Good King - cha của Bạch Tuyết)…

THÚY BÌNH