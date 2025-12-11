Kai Đinh rủ Hoàng Dũng, Min… ra nhạc Giáng sinh

Nhạc sĩ Kai Đinh vừa tung EP mới mang tên " Mùa ôm ôm" . Vậy là liên tiếp trong 3 năm từ 2022 đến 2024, vào tháng 12 hàng năm, anh đều hoàn thành "nhiệm vụ" mang ca khúc Giáng sinh đầy yêu thương đến với khán giả.

Kai Đinh rủ các nghệ sĩ trẻ ra nhạc mùa g iáng sinh

EP Mùa ôm ôm trình làng tối 10-12 bao gồm 1 intro (đoạn nhạc dạo) Into the wonderland và 5 ca khúc: Điều vô tri nhất - Xmas ver (Hoàng Dũng, Min thể hiện); Noella u (Vinahuy), Thích em tâm huyết (Juky San); Xmas suy (Sivan, Hngle); Xmas day, em dau (PiaLinh, Dangrangto).

Dàn nghệ sĩ kết hợp cùng Kai Đinh đều là những cái tên thân thuộc với khán giả, ghi dấu với chất giọng riêng biệt và phong cách trẻ trung, hiện đại. Đặc biệt, bộ ba nhạc sĩ Kai Đinh - ca sĩ MIN - rapper Dangrangto vừa khuấy động V-pop với bản hit Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế nay lại cùng xuất hiện trong EP Mùa ôm ôm.

Âm nhạc của EP Mùa ôm ôm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, bằng ca từ đẹp đẽ, đậm chất tự sự xoay quanh những câu chuyện rất gần gũi như tình yêu, nỗi nhớ, sự hờn giận...

Thông qua từng sáng tác, Kai Đinh mong muốn được đồng hành cùng khán giả, vừa nghe nhạc, vừa nhìn lại cuộc sống thường nhật sau một năm. Đây cũng là những trải nghiệm của chính Kai Đinh và Đức Hạnh - vợ của anh trong tình yêu.

Âm nhạc là món quà g iáng sinh đặc biệt Kai Đinh dành tặng khán giả

Năm 2025 là một năm năng suất đối với nhạc sĩ Kai Đinh. Trước EP "Mùa ôm ôm", anh ra mắt EP “1+1 = đôi” gồm 4 ca khúc về đám cưới. Các ca khúc được khán giả yêu thích, lan tỏa rộng trên mạng xã hội bởi sự ngọt ngào, lãng mạn. Cuối năm 2025, anh vừa hoàn thành vai trò giám đốc âm nhạc cho phim điện ảnh "Phá đám sinh nhật mẹ".

TIỂU TÂN