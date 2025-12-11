Ra mắt Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 trình diễn trang phục dạ hội

Tối 10-12, tại TPHCM, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam công bố Top 50 Hoa hậu Thế giới Việt Nam và chia sẻ thông tin cụ thể về cuộc thi.

Tại phần ra mắt, Top 50 trình diễn các thiết kế của NTK Tuấn Khôi. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2024 Huỳnh Trần Ý Nhi và Á hậu Huỳnh Minh Kiên cũng xuất hiện trong phần ra mắt này của dàn thí sinh.

Nói về những điểm mới của mùa giải năm nay, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện ban tổ chức, cho biết, cuộc thi sẽ không có đêm chung khảo như mọi năm mà Top 50 từ vòng sơ khảo trực tiếp tranh tài trong đêm chung kết để tìm ra tân hoa hậu.

“Khoảng 70% thí sinh là những gương mặt mới, đa số cao trên 1m7. Bên cạnh nhan sắc tươi mới, vóc dáng nổi bật, hầu hết thí sinh đều thể hiện sự tự tin trong giao tiếp, khả năng trình bày mạch lạc, có tư duy rõ ràng. Nhiều gương mặt còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp…", đạo diễn Hoàng Nhật Nam nhận xét.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam thông tin cụ thể về cuộc thi

Trong khuôn khổ cuộc thi năm nay, ban tổ chức sẽ lần đầu tổ chức cuộc thi thiết kế trang phục "Dances Of Vietnam". Hai trang phục chiến thắng sẽ đồng hành cùng Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và tân hoa hậu đến với đấu trường Hoa hậu Thế giới 2025, 2026.

Thí sinh trong Top 50

Top 50 được chọn từ hơn 300 hồ sơ đăng ký tại Vòng sơ khảo

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi được chia thành 2 giai đoạn. Đợt 1, các thí sinh tham gia công bố Top 50 và Thi trình diễn tại sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest XIII “Season of Joy” tổ chức vào ngày 13-12 sắp tới.

Đợt 2 diễn ra vào tháng 3-2026. Top 50 sẽ tập trung và bắt đầu tham gia các phần thi phụ như Head To Head Challenge, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái… Ngày 20-3-2026, thí sinh trình diễn trong show nghệ thuật "Dances of Vietnam". Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 24-3-2026 tại TPHCM.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

Thí sinh trong Top 50

TIỂU TÂN