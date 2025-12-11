Giải Mai Vàng công bố danh sách 16 hạng mục đề cử vòng bầu chọn

Vòng bầu chọn diễn ra từ ngày 10-12-2025 đến 22-1-2026. Lễ trao giải tổ chức vào tối 29-1-2026 tại Nhà hát TPHCM, được truyền hình trực tiếp trên VTV9.
Danh sách bình chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 với 16 hạng mục gồm:
Nam ca sĩ được yêu thích nhất
- Tùng Dương - ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung)
- Đức Phúc - Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh)
- Bùi Công Nam - Những ngày trời bao la (Bùi Công Nam - Rhymastic)
- SOOBIN - Mục hạ vô nhân (lời mới do SOOBIN, Binz sáng tác)
- (S)TRONG Trọng Hiếu - Kho báu (J4RDIN (Hứa Kim Tuyền) và Dlight (S.Hube Rookies))
- S.T Sơn Thạch - Bầu trời này có em (Nguyễn Mẫn)
Nữ ca sĩ được yêu thích nhất
- Trang Pháp - Mãi là người Việt Nam (Trang Pháp)
- Bùi Lan Hương - Từ chối nhẹ nhàng thôi (Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà)
- Phương Mỹ Chi - Ếch ngoài đáy giếng (DTAP)
- Hòa Minzy - Bắc Bling (Tuấn Cry)
- Tóc Tiên - Đậm đà (Mew Amazing)
Nhóm nhạc được yêu thích nhất
- Nhà Chín Muồi - Lockdow (Bùi Công Nam, StillaD)
- B.O.F - No Fair (Bùi Công Nam, TDK)
- MOPIUS - Làn ưu tiên (Đinh Quang Minh, Trần Đăng Dương, Phạm Bảo Khang, Đặng Bảo Anh)
- Nhà Xương Rồng - Mạnh mẽ như xương rồng (Bùi Công Nam, Quốc Thống)
Ca khúc được yêu thích nhất
- Còn gì đẹp hơn - tác giả và thể hiện: Nguyễn Hùng
- Kho báu - tác giả: J4RDIN (Hứa Kim Tuyền) và Dlight (S.Hube Rookies), thể hiện: (S)TRONG Trọng Hiếu
- Mãi là người Việt Nam - tác giả và thể hiện: Trang Pháp
- Bầu trời này có em - tác giả: Nguyễn Mẫn, thể hiện: S.T Sơn Thạch
- Mục hạ vô nhân - tác giả: SOOBIN và Binz, thể hiện: NSND Huỳnh Tú, SOOBIN và Binz
MV được yêu thích nhất
- Bắc Bling - đạo diễn: Nhu Đặng, tác giả: Tuấn Cry, thể hiện: NSƯT Xuân Hinh - Hòa Minzy
- Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai - đạo diễn: Vũ Hồng Thắng, tác giả: Nguyễn Văn Chung, thể hiện: Tùng Dương
- Made In Vietnam - đạo diễn: Kawaii Tuấn Anh và ê-kíp của ALIEN MEDIA, tác giả: DTAP, thể hiện: NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Trúc Nhân
- Mục hạ vô nhân - đạo diễn: Phương Vũ và Hoàng Đăng, tác giả: SOOBIN và Binz, thể hiện: NSND Huỳnh Tú - SOOBIN và Binz
- Sơn Thủy Khúc - đạo diễn: Jason (Dummies Classroom), tác giả: Jun Phạm, thể hiện: Jun Phạm và APJ
Nam diễn viên sân khấu
- Đình Toàn - vai Hồ Tôn Hiến, vở Dưới bóng giai nhân (Nhà hát Kịch IDECAF)
- Hoàng Hải - vai Chơn, vở Tiếng hò sông hậu (Nhà hát Trần Hữu Trang)
- Hùng Vương - vai Tiết Giao, vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (Sân khấu Thiên Long)
- Trọng Nhân - vai Khương Linh Tá, vở San Hậu (Công ty Kim Tử Long)
- Trương Hạ - vai Nhân, vở Nơi kết thúc bắt đầu (Sân khấu Thiên Đăng)
Nữ diễn viên sân khấu
- Bình Tinh - vai Thùy Dương, vở Cuộc đoàn tụ cảm xúc (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh)
- Hồng Ánh - vai Kiều, vở Dưới bóng giai nhân (Nhà hát kịch IDECAF)
- Lâm Vỹ Dạ - vai Hoa, vở Một cuộc chiến khác (Sân khấu Hồng Vân)
- NSƯT Tú Sương - vai Nguyễn Phục, vở Bức ngôn đồ Đại Việt (Sân khấu Cải lương mới Đại Việt)
- Việt Hương - vai Bà Phán, vở Rồi 30 năm sau (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh)
Diễn viên hài
- BB Trần - vai BiBi Chen “21”, vở Đảo hoa hậu (Nhà hát Thanh Niên)
- Duy Khánh Zhou Zhou - vai em út, chương trình Gia đình Haha (Tập đoàn YeaH1 - YeaH1 Group)
- Quốc Thịnh - vai Thầy Ba Tà Lơn, vở Hồn ai nấy giữ (Nhà hát Kịch IDECAF)
- Tự Long - vai Táo quân, chương trình Gặp nhau cuối năm (VTV)
Vở diễn
- Vở Dưới bóng giai nhân - đạo diễn: Quang Thảo (Nhà hát Kịch IDECAF)
- Vở Đảo hoa hậu - đạo diễn: Hồng Ngọc - Bé Bảy (Nhà hát Thanh Niên)
- Vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo - đạo diễn: Võ Hoàng Phương (Sân Khấu Thiên Long)
- Vở Nguyễn Văn Cừ tuổi trẻ chí lớn - đạo diễn: Tự Long (Nhà hát Chèo Quân đội)
- Vở Nơi kết thúc bắt đầu - đạo diễn: Huy An (Sân khấu Thiên Đăng)
Chương trình nghệ thuật chính luận
- Chương trình Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh - chủ đề Bước vào kỷ nguyên mới của HTV
- Concert Tổ quốc trong tim - Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội
Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình
- Đỗ Nhật Hoàng - vai Cường, phim Mưa đỏ
- Liên Bỉnh Phát - vai Khang, phim Quán Kỳ Nam
- Ma Ran Đô - vai Tú, phim Nụ hôn bạc tỷ
- Nguyễn Phương Nam - vai Tạ, phim Mưa đỏ
- Steven Nguyễn - vai Quang, phim Mưa đỏ
Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình
- Băng Di - vai Thương, phim Cục vàng của ngoại
- Bích Ngọc - vai Bình An, phim Hạnh phúc bị đánh cắp (phần 2)
- Đinh Ngọc Diệp - vai Hai Mẫn, phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu
- Lê Hạ Anh - vai Hồng, phim Mưa đỏ
- Lê Phương - vai Bé Gái, phim Cuộc chiến hạ lưu
Phim truyền hình
- Phim Chiếc vòng ngọc bích - đạo diễn: Nguyễn Dương
- Phim Cuộc chiến hạ lưu - đạo diễn: Mr.Tô
- Phim Hạnh phúc bị đánh cắp (phần 2) - đạo diễn: NSƯT Nhâm Minh Hiền
- Phim Mẹ biển - đạo diễn: NSƯT Nguyễn Phương Điền
Phim điện ảnh
- Phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối - đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên
- Phim Mưa đỏ - đạo diễn: NSƯT Đặng Thái Huyền
- Phim Nhà gia tiên - đạo diễn: Huỳnh Lập
- Phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu - đạo diễn: Victor Vũ
- Phim Tử chiến trên không - đạo diễn: Hàm Trần
Người dẫn chương trình
- Anh Tuấn - chương trình Điểm hẹn tài năng, VTV
- Nguyên Khang - chương trình Khang show của Nguyên Khang
- Phí Linh - chương trình Tân binh toàn năng, YeaH1
- Trấn Thành - chương trình Anh trai say hi mùa 2, VieON
- Vũ Mạnh Cường - chương trình Tình ca xuyên Việt, Công ty Truyền thông và Giải trí Đông Tây
Chương trình truyền hình - nền tảng số
- Chương trình Chiến sĩ quả cảm: VTV3, Cục Công tác chính trị Bộ Công an và Zeit Media.
- Chương trình Em xinh say hi: HTV2, Vie Channel
- Chương trình Gia đình haha: VTV3 - Yeah1
- Chương trình Running man Việt Nam: HTV7 - Forest Studio, SBS