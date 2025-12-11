Giải Mai Vàng công bố danh sách 16 hạng mục đề cử vòng bầu chọn

Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 vừa thống nhất danh sách đề cử vào vòng bầu chọn.

Vòng bầu chọn diễn ra từ ngày 10-12-2025 đến 22-1-2026. Lễ trao giải tổ chức vào tối 29-1-2026 tại Nhà hát TPHCM, được truyền hình trực tiếp trên VTV9.

Danh sách bình chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 với 16 hạng mục gồm:

Nam ca sĩ được yêu thích nhất - Tùng Dương - ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung) - Đức Phúc - Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh) - Bùi Công Nam - Những ngày trời bao la (Bùi Công Nam - Rhymastic) - SOOBIN - Mục hạ vô nhân (lời mới do SOOBIN, Binz sáng tác) - (S)TRONG Trọng Hiếu - Kho báu (J4RDIN (Hứa Kim Tuyền) và Dlight (S.Hube Rookies)) - S.T Sơn Thạch - Bầu trời này có em (Nguyễn Mẫn)

Ca sĩ Tùng Dương

Nữ ca sĩ được yêu thích nhất - Trang Pháp - Mãi là người Việt Nam (Trang Pháp) - Bùi Lan Hương - Từ chối nhẹ nhàng thôi (Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà) - Phương Mỹ Chi - Ếch ngoài đáy giếng (DTAP) - Hòa Minzy - Bắc Bling (Tuấn Cry) - Tóc Tiên - Đậm đà (Mew Amazing)

Nhóm nhạc được yêu thích nhất - Nhà Chín Muồi - Lockdow (Bùi Công Nam, StillaD) - B.O.F - No Fair (Bùi Công Nam, TDK) - MOPIUS - Làn ưu tiên (Đinh Quang Minh, Trần Đăng Dương, Phạm Bảo Khang, Đặng Bảo Anh) - Nhà Xương Rồng - Mạnh mẽ như xương rồng (Bùi Công Nam, Quốc Thống)

Ca sĩ Phương Mỹ Chi

Ca khúc được yêu thích nhất - Còn gì đẹp hơn - tác giả và thể hiện: Nguyễn Hùng - Kho báu - tác giả: J4RDIN (Hứa Kim Tuyền) và Dlight (S.Hube Rookies), thể hiện: (S)TRONG Trọng Hiếu - Mãi là người Việt Nam - tác giả và thể hiện: Trang Pháp - Bầu trời này có em - tác giả: Nguyễn Mẫn, thể hiện: S.T Sơn Thạch - Mục hạ vô nhân - tác giả: SOOBIN và Binz, thể hiện: NSND Huỳnh Tú, SOOBIN và Binz

MV được yêu thích nhất - Bắc Bling - đạo diễn: Nhu Đặng, tác giả: Tuấn Cry, thể hiện: NSƯT Xuân Hinh - Hòa Minzy - Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai - đạo diễn: Vũ Hồng Thắng, tác giả: Nguyễn Văn Chung, thể hiện: Tùng Dương - Made In Vietnam - đạo diễn: Kawaii Tuấn Anh và ê-kíp của ALIEN MEDIA, tác giả: DTAP, thể hiện: NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Trúc Nhân - Mục hạ vô nhân - đạo diễn: Phương Vũ và Hoàng Đăng, tác giả: SOOBIN và Binz, thể hiện: NSND Huỳnh Tú - SOOBIN và Binz - Sơn Thủy Khúc - đạo diễn: Jason (Dummies Classroom), tác giả: Jun Phạm, thể hiện: Jun Phạm và APJ

Nghệ sĩ Đình Toàn

Nam diễn viên sân khấu - Đình Toàn - vai Hồ Tôn Hiến, vở Dưới bóng giai nhân (Nhà hát Kịch IDECAF) - Hoàng Hải - vai Chơn, vở Tiếng hò sông hậu (Nhà hát Trần Hữu Trang) - Hùng Vương - vai Tiết Giao, vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (Sân khấu Thiên Long) - Trọng Nhân - vai Khương Linh Tá, vở San Hậu (Công ty Kim Tử Long) - Trương Hạ - vai Nhân, vở Nơi kết thúc bắt đầu (Sân khấu Thiên Đăng)

Nữ diễn viên sân khấu - Bình Tinh - vai Thùy Dương, vở Cuộc đoàn tụ cảm xúc (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh) - Hồng Ánh - vai Kiều, vở Dưới bóng giai nhân (Nhà hát kịch IDECAF) - Lâm Vỹ Dạ - vai Hoa, vở Một cuộc chiến khác (Sân khấu Hồng Vân) - NSƯT Tú Sương - vai Nguyễn Phục, vở Bức ngôn đồ Đại Việt (Sân khấu Cải lương mới Đại Việt) - Việt Hương - vai Bà Phán, vở Rồi 30 năm sau (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh)

NSƯT Tú Sương

Diễn viên hài - BB Trần - vai BiBi Chen “21”, vở Đảo hoa hậu (Nhà hát Thanh Niên) - Duy Khánh Zhou Zhou - vai em út, chương trình Gia đình Haha (Tập đoàn YeaH1 - YeaH1 Group) - Quốc Thịnh - vai Thầy Ba Tà Lơn, vở Hồn ai nấy giữ (Nhà hát Kịch IDECAF) - Tự Long - vai Táo quân, chương trình Gặp nhau cuối năm (VTV)

Vở diễn - Vở Dưới bóng giai nhân - đạo diễn: Quang Thảo (Nhà hát Kịch IDECAF) - Vở Đảo hoa hậu - đạo diễn: Hồng Ngọc - Bé Bảy (Nhà hát Thanh Niên) - Vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo - đạo diễn: Võ Hoàng Phương (Sân Khấu Thiên Long) - Vở Nguyễn Văn Cừ tuổi trẻ chí lớn - đạo diễn: Tự Long (Nhà hát Chèo Quân đội) - Vở Nơi kết thúc bắt đầu - đạo diễn: Huy An (Sân khấu Thiên Đăng)

Vở kịch "Dưới bóng giai nhân" (đạo diễn: Quang Thảo, Nhà hát Kịch IDECAF)

Chương trình nghệ thuật chính luận - Chương trình Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh - chủ đề Bước vào kỷ nguyên mới của HTV - Concert Tổ quốc trong tim - Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội

Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình - Đỗ Nhật Hoàng - vai Cường, phim Mưa đỏ - Liên Bỉnh Phát - vai Khang, phim Quán Kỳ Nam - Ma Ran Đô - vai Tú, phim Nụ hôn bạc tỷ - Nguyễn Phương Nam - vai Tạ, phim Mưa đỏ - Steven Nguyễn - vai Quang, phim Mưa đỏ

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng

Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình - Băng Di - vai Thương, phim Cục vàng của ngoại - Bích Ngọc - vai Bình An, phim Hạnh phúc bị đánh cắp (phần 2) - Đinh Ngọc Diệp - vai Hai Mẫn, phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu - Lê Hạ Anh - vai Hồng, phim Mưa đỏ - Lê Phương - vai Bé Gái, phim Cuộc chiến hạ lưu

Phim truyền hình - Phim Chiếc vòng ngọc bích - đạo diễn: Nguyễn Dương - Phim Cuộc chiến hạ lưu - đạo diễn: Mr.Tô - Phim Hạnh phúc bị đánh cắp (phần 2) - đạo diễn: NSƯT Nhâm Minh Hiền - Phim Mẹ biển - đạo diễn: NSƯT Nguyễn Phương Điền

Phim điện ảnh - Phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối - đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên - Phim Mưa đỏ - đạo diễn: NSƯT Đặng Thái Huyền - Phim Nhà gia tiên - đạo diễn: Huỳnh Lập - Phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu - đạo diễn: Victor Vũ - Phim Tử chiến trên không - đạo diễn: Hàm Trần

Người dẫn chương trình - Anh Tuấn - chương trình Điểm hẹn tài năng, VTV - Nguyên Khang - chương trình Khang show của Nguyên Khang - Phí Linh - chương trình Tân binh toàn năng, YeaH1 - Trấn Thành - chương trình Anh trai say hi mùa 2, VieON - Vũ Mạnh Cường - chương trình Tình ca xuyên Việt, Công ty Truyền thông và Giải trí Đông Tây

Chương trình truyền hình - nền tảng số - Chương trình Chiến sĩ quả cảm: VTV3, Cục Công tác chính trị Bộ Công an và Zeit Media. - Chương trình Em xinh say hi: HTV2, Vie Channel - Chương trình Gia đình haha: VTV3 - Yeah1 - Chương trình Running man Việt Nam: HTV7 - Forest Studio, SBS

THÚY BÌNH