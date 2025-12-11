Văn hóa - Giải trí

Giải Mai Vàng công bố danh sách 16 hạng mục đề cử vòng bầu chọn

Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 vừa thống nhất danh sách đề cử vào vòng bầu chọn.

Vòng bầu chọn diễn ra từ ngày 10-12-2025 đến 22-1-2026. Lễ trao giải tổ chức vào tối 29-1-2026 tại Nhà hát TPHCM, được truyền hình trực tiếp trên VTV9.

Danh sách bình chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 với 16 hạng mục gồm:

Nam ca sĩ được yêu thích nhất

- Tùng Dương - ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung)

- Đức Phúc - Phù Đổng Thiên Vương (Hồ Hoài Anh)

- Bùi Công Nam - Những ngày trời bao la (Bùi Công Nam - Rhymastic)

- SOOBIN - Mục hạ vô nhân (lời mới do SOOBIN, Binz sáng tác)

- (S)TRONG Trọng Hiếu - Kho báu (J4RDIN (Hứa Kim Tuyền) và Dlight (S.Hube Rookies))

- S.T Sơn Thạch - Bầu trời này có em (Nguyễn Mẫn)

589606192_1638766277088713_4250194601341226555_n.jpg
Ca sĩ Tùng Dương

Nữ ca sĩ được yêu thích nhất

- Trang Pháp - Mãi là người Việt Nam (Trang Pháp)

- Bùi Lan Hương - Từ chối nhẹ nhàng thôi (Tiên Cookie - Phạm Thanh Hà)

- Phương Mỹ Chi - Ếch ngoài đáy giếng (DTAP)

- Hòa Minzy - Bắc Bling (Tuấn Cry)

- Tóc Tiên - Đậm đà (Mew Amazing)

Nhóm nhạc được yêu thích nhất

- Nhà Chín Muồi - Lockdow (Bùi Công Nam, StillaD)

- B.O.F - No Fair (Bùi Công Nam, TDK)

- MOPIUS - Làn ưu tiên (Đinh Quang Minh, Trần Đăng Dương, Phạm Bảo Khang, Đặng Bảo Anh)

- Nhà Xương Rồng - Mạnh mẽ như xương rồng (Bùi Công Nam, Quốc Thống)

574855222_1365754194918798_7923634364054852201_n.jpg
Ca sĩ Phương Mỹ Chi

Ca khúc được yêu thích nhất

- Còn gì đẹp hơn - tác giả và thể hiện: Nguyễn Hùng

- Kho báu - tác giả: J4RDIN (Hứa Kim Tuyền) và Dlight (S.Hube Rookies), thể hiện: (S)TRONG Trọng Hiếu

- Mãi là người Việt Nam - tác giả và thể hiện: Trang Pháp

- Bầu trời này có em - tác giả: Nguyễn Mẫn, thể hiện: S.T Sơn Thạch

- Mục hạ vô nhân - tác giả: SOOBIN và Binz, thể hiện: NSND Huỳnh Tú, SOOBIN và Binz

MV được yêu thích nhất

- Bắc Bling - đạo diễn: Nhu Đặng, tác giả: Tuấn Cry, thể hiện: NSƯT Xuân Hinh - Hòa Minzy

- Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai - đạo diễn: Vũ Hồng Thắng, tác giả: Nguyễn Văn Chung, thể hiện: Tùng Dương

- Made In Vietnam - đạo diễn: Kawaii Tuấn Anh và ê-kíp của ALIEN MEDIA, tác giả: DTAP, thể hiện: NSND Thanh Hoa, Phương Mỹ Chi và Trúc Nhân

- Mục hạ vô nhân - đạo diễn: Phương Vũ và Hoàng Đăng, tác giả: SOOBIN và Binz, thể hiện: NSND Huỳnh Tú - SOOBIN và Binz

- Sơn Thủy Khúc - đạo diễn: Jason (Dummies Classroom), tác giả: Jun Phạm, thể hiện: Jun Phạm và APJ

593584883_3859327904367172_1970086804577242881_n.jpg
Nghệ sĩ Đình Toàn

Nam diễn viên sân khấu

- Đình Toàn - vai Hồ Tôn Hiến, vở Dưới bóng giai nhân (Nhà hát Kịch IDECAF)

- Hoàng Hải - vai Chơn, vở Tiếng hò sông hậu (Nhà hát Trần Hữu Trang)

- Hùng Vương - vai Tiết Giao, vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (Sân khấu Thiên Long)

- Trọng Nhân - vai Khương Linh Tá, vở San Hậu (Công ty Kim Tử Long)

- Trương Hạ - vai Nhân, vở Nơi kết thúc bắt đầu (Sân khấu Thiên Đăng)

Nữ diễn viên sân khấu

- Bình Tinh - vai Thùy Dương, vở Cuộc đoàn tụ cảm xúc (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh)

- Hồng Ánh - vai Kiều, vở Dưới bóng giai nhân (Nhà hát kịch IDECAF)

- Lâm Vỹ Dạ - vai Hoa, vở Một cuộc chiến khác (Sân khấu Hồng Vân)

- NSƯT Tú Sương - vai Nguyễn Phục, vở Bức ngôn đồ Đại Việt (Sân khấu Cải lương mới Đại Việt)

- Việt Hương - vai Bà Phán, vở Rồi 30 năm sau (Sân khấu Nghệ thuật Trương Hùng Minh)

475454109_1361848071609393_3219080111505353328_n.jpg
NSƯT Tú Sương

Diễn viên hài

- BB Trần - vai BiBi Chen “21”, vở Đảo hoa hậu (Nhà hát Thanh Niên)

- Duy Khánh Zhou Zhou - vai em út, chương trình Gia đình Haha (Tập đoàn YeaH1 - YeaH1 Group)

- Quốc Thịnh - vai Thầy Ba Tà Lơn, vở Hồn ai nấy giữ (Nhà hát Kịch IDECAF)

- Tự Long - vai Táo quân, chương trình Gặp nhau cuối năm (VTV)

Vở diễn

- Vở Dưới bóng giai nhân - đạo diễn: Quang Thảo (Nhà hát Kịch IDECAF)

- Vở Đảo hoa hậu - đạo diễn: Hồng Ngọc - Bé Bảy (Nhà hát Thanh Niên)

- Vở Hồ Nguyệt Cô hóa cáo - đạo diễn: Võ Hoàng Phương (Sân Khấu Thiên Long)

- Vở Nguyễn Văn Cừ tuổi trẻ chí lớn - đạo diễn: Tự Long (Nhà hát Chèo Quân đội)

- Vở Nơi kết thúc bắt đầu - đạo diễn: Huy An (Sân khấu Thiên Đăng)

Duoi bong giai nhan.JPG
Vở kịch "Dưới bóng giai nhân" (đạo diễn: Quang Thảo, Nhà hát Kịch IDECAF)

Chương trình nghệ thuật chính luận

- Chương trình Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh - chủ đề Bước vào kỷ nguyên mới của HTV

- Concert Tổ quốc trong tim - Báo Nhân Dân và UBND TP Hà Nội

Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình

- Đỗ Nhật Hoàng - vai Cường, phim Mưa đỏ

- Liên Bỉnh Phát - vai Khang, phim Quán Kỳ Nam

- Ma Ran Đô - vai Tú, phim Nụ hôn bạc tỷ

- Nguyễn Phương Nam - vai Tạ, phim Mưa đỏ

- Steven Nguyễn - vai Quang, phim Mưa đỏ

Do Nhat Hoang - Cuong - Mua do.jpg
Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng

Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình

- Băng Di - vai Thương, phim Cục vàng của ngoại

- Bích Ngọc - vai Bình An, phim Hạnh phúc bị đánh cắp (phần 2)

- Đinh Ngọc Diệp - vai Hai Mẫn, phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu

- Lê Hạ Anh - vai Hồng, phim Mưa đỏ

- Lê Phương - vai Bé Gái, phim Cuộc chiến hạ lưu

Phim truyền hình

- Phim Chiếc vòng ngọc bích - đạo diễn: Nguyễn Dương

- Phim Cuộc chiến hạ lưu - đạo diễn: Mr.Tô

- Phim Hạnh phúc bị đánh cắp (phần 2) - đạo diễn: NSƯT Nhâm Minh Hiền

- Phim Mẹ biển - đạo diễn: NSƯT Nguyễn Phương Điền

Mua_do_poster.jpg

Phim điện ảnh

- Phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối - đạo diễn: Bùi Thạc Chuyên

- Phim Mưa đỏ - đạo diễn: NSƯT Đặng Thái Huyền

- Phim Nhà gia tiên - đạo diễn: Huỳnh Lập

- Phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu - đạo diễn: Victor Vũ

- Phim Tử chiến trên không - đạo diễn: Hàm Trần

Người dẫn chương trình

- Anh Tuấn - chương trình Điểm hẹn tài năng, VTV

- Nguyên Khang - chương trình Khang show của Nguyên Khang

- Phí Linh - chương trình Tân binh toàn năng, YeaH1

- Trấn Thành - chương trình Anh trai say hi mùa 2, VieON

- Vũ Mạnh Cường - chương trình Tình ca xuyên Việt, Công ty Truyền thông và Giải trí Đông Tây

csqc_poster-tong-003644.jpg

Chương trình truyền hình - nền tảng số

- Chương trình Chiến sĩ quả cảm: VTV3, Cục Công tác chính trị Bộ Công an và Zeit Media.

- Chương trình Em xinh say hi: HTV2, Vie Channel

- Chương trình Gia đình haha: VTV3 - Yeah1

- Chương trình Running man Việt Nam: HTV7 - Forest Studio, SBS

THÚY BÌNH

Từ khóa

Nhà hát Kịch IDECAF Mục hạ vô nhân Soobin Bùi Công Nam Giải Mai Vàng 2025 Nguyễn Mẫn Sân khấu Nghệ thuật Sân khấu Thiên Đăng Tuấn Cry Binz Mưa đỏ

