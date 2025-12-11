Văn Mai Hương mang hơi thở của bolero, ca trù vào album mới

Văn hóa - Giải trí

Trưa 11-12, ca sĩ Văn Mai Hương sẽ chính thức trình làng album phòng thu thứ 5 mang tên Giai nhân. Đây là dự án âm nhạc được giới chuyên môn, khán giả chờ đợi.

Với Giai nn, Văn Mai Hương tiếp tục đồng hành nhạc sĩ - nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền. Album gồm 9 bài hát: Bảo bối, Vườn hồng, Nhạc tình, Mỹ vị, Ướt lòng, Vùng xám, Món quà, Phong thanh, Khép màn. Các ca khúc được Hứa Kim Tuyền cùng dàn nhạc sĩ trẻ J4RDIN, Hurrykng, Trid Minh, Dlight, Harosé, Melly chấp bút từ câu chuyện riêng của Văn Mai Hương.

Album vừa mang màu sắc âm nhạc đậm chất Á Đông, lại có hơi thở hiện đại khi khai thác, kết hợp đa dạng các thể loại như Pop, City Pop, Afrobeat, Bolero, Bossa nova… và cả nhạc Ngũ cung, ca trù.

Văn Mai Hương và nhạc sĩ - nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền
Hurrykng lần đầu kết hợp cùng Văn Mai Hương

“Lần này, chúng tôi cùng nhau kể những câu chuyện, những mất mát, những lần học cách yêu, và cả những cảm xúc xứng đáng được lưu giữ. Đây là tấm gương phản chiếu người phụ nữ trong Hương: mềm mại nhưng kiên định, tổn thương nhưng không gục ngã. Sau tất cả, Giai nhân là lời tri ân dành cho những tâm hồn từng yếu mềm vẫn chọn bước tiếp, bằng tất cả sự dịu dàng”, Văn Mai Hương chia sẻ.

Văn Mai Hương trình diễn một số ca khúc trong album "Giai nhân" trong buổi ra mắt ngày 10-12 trước khi album trình làng chính thức 11-12

Trong suốt hơn một thập niên theo đuổi âm nhạc, Văn Mai Hương giới thiệu 5 album: Hãy mỉm cười (2011), Mười tám + (2013), Hương (2021), Minh tinh (2023), Giai nhân (2025). Cùng thời điểm ra mắt album Giai nhân, cô còn phát hành album Minh tinh phiên bản đĩa than.

TIỂU TÂN

