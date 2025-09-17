Chiều 17-9 tại Hà Nội, Quán quân Sao Mai 2022 Lê Minh Ngọc đã có buổi gặp gỡ báo chí ra mắt bộ phim ca nhạc L á thư gửi tương lai, tác phẩm phát sóng trên VTV1 dịp 80 năm Quốc khánh.

Chạm tới tim khán giả qua phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai"

Trong phim, Minh Ngọc không chỉ thể hiện các ca khúc đi cùng năm tháng bằng chất giọng thính phòng lần đầu giới thiệu tới công chúng, mà còn đảm nhận hai vai diễn, trong đó có nhân vật Ngọc – một sinh viên nhạc viện tìm lại niềm tin nghệ thuật từ những lá thư lịch sử của người ông liệt sĩ.

NSND Quang Thọ xúc động chia sẻ: “Ít ai vừa hát, vừa dám đảm nhận vai trò như một tài tử điện ảnh. Việc Minh Ngọc nhận vai chính trong Lá thư gửi tương lai cho thấy ở em một khát vọng nghệ thuật mạnh mẽ”.

Ca sĩ Tùng Dương, người theo sát hành trình của Minh Ngọc, cũng đánh giá cao: “Giọng hát của Ngọc ngày càng tinh tế, vẫn giữ được sự trong trẻo và màu sắc riêng, đồng thời dám thay đổi, làm mới mình. Tôi tin Ngọc sẽ còn tiến xa hơn nữa”.

Lê Minh Ngọc đảm nhận song hành vai ca sĩ, diễn viên trong phim

Chia sẻ về bước ngoặt nghệ thuật, Minh Ngọc cho biết: “Sau giải Quán quân Sao Mai 2022, tôi định hướng theo đuổi dòng thính phòng vì cảm thấy tìm được sự trọn vẹn. Với Lá thư gửi tương lai, tôi dồn hết tâm huyết như một lời tri ân đất nước, đồng thời khẳng định con đường mới trong nghệ thuật”.

NSND Quang Thọ nhấn mạnh thêm: “Năm 2022, Ngọc giành Quán quân Sao Mai. Một năm sau, em lại đoạt giải nhất thính phòng toàn quốc khi tôi làm chủ khảo. Thành tích ấy hoàn toàn xứng đáng. Giờ đây, với Lá thư gửi tương lai, Ngọc chứng minh em không chỉ là một ca sĩ thông thường mà đang vươn tới đỉnh cao mới – nơi ca hát, diễn xuất và khát vọng nghệ thuật hòa quyện, thăng hoa”.

Lê Minh Ngọc trong phim ca nhạc "Lá thư gửi tương lai"

Hiện Lê Minh Ngọc công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam). Nữ ca sĩ từng đoạt Quán quân Sao Mai toàn quốc 2022 và Giải nhất cuộc thi hát Thính phòng – Nhạc kịch – Hợp xướng toàn quốc 2023.

Xuất thân trong gia đình quân nhân, Minh Ngọc tự hào vừa là nghệ sĩ, vừa là chiến sĩ. “Tôi vào quân đội từ năm 16 tuổi. Môi trường quân đội rèn cho tôi kỷ luật và bản lĩnh. Đó cũng là nơi tôi được thầy cô dìu dắt, được học tập, rèn luyện và trưởng thành trên sân khấu. Chính những tấm gương trong quân đội đã cho tôi thêm động lực để không ngừng phát triển và hoàn thiện bản thân”, cô chia sẻ.

