Các nghệ sĩ tự hào cất vang hai tiếng Việt Nam

Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, các nghệ sĩ Khối Văn hóa - Thể thao tham gia đồng diễn nghệ thuật với niềm tự hào lớn lao, cùng hô vang hai tiếng “Việt Nam”.

Nghệ sĩ Khối Văn hóa - Thể thao. Ảnh: FBNS Hòa Minzy

Đại diện thế hệ nghệ sĩ nhiều lĩnh vực, họ không chỉ góp phần gìn giữ, lan tỏa bản sắc dân tộc mà còn truyền đi thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tùng Dương chia sẻ: “Niềm tự hào dân tộc trào dâng khi được hòa giọng cùng 80 nghệ sĩ 2 miền Nam - Bắc với một tác phẩm của nhạc sĩ Lê Tự Minh - Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang".

Ca sĩ Tùng Dương và các em thiếu nhi sáng 2-9. Ảnh: FBNS

Rapper Đen Vâu bày tỏ ngắn gọn: “Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Việt Nam muôn năm!”.

Trước đó, anh cũng đã chia sẻ về không khí luyện tập của Khối Văn hóa - Thể thao: “Ai cũng rạng rỡ, không hề thấy mệt vì được tham gia là niềm vinh dự. Khán giả hai bên cổ vũ rất nhiệt tình, tiếp thêm nhiều động lực cho tất cả các khối”.

Hình ảnh trong video nghệ sĩ chuẩn bị cho lễ diễu hành trên trang của Đen Vâu

Là tác giả của nhiều ca khúc được yêu thích trong dịp kỷ niệm, như Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình…, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ: “Là một công dân Việt Nam, tôi muốn dùng năng lực, sở trường của mình để cống hiến cho âm nhạc, lan tỏa những thông điệp nhân văn, ý nghĩa đến cộng đồng. Tôi tin rằng khi ca khúc chạm được vào cảm xúc nhiều người, sẽ tạo nên những điều tích cực, góp phần làm cuộc sống tươi đẹp hơn. Đó là lý tưởng tôi theo đuổi. Tự hào là người Việt Nam, tự hào được cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Ca sĩ Hòa Minzy xúc động chia sẻ: “Đây là kỷ niệm đáng tự hào trong năm 2025 và cả sự nghiệp của tôi khi được biểu diễn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Ca sĩ Mỹ Tâm, Hòa Minzy hòa giọng cùng đông đảo nghệ sĩ. Ảnh: FBNS

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng bày tỏ: “Phải nhiều năm nữa mới lại có không khí hào hùng như hôm nay. Tôi xin lưu giữ hình ảnh này như một kỷ niệm ý nghĩa, niềm vinh dự lớn lao trong sự nghiệp”.

Phương Mỹ Chi và Hòa Minzy. Ảnh: FBNS

Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP chia sẻ: “Mừng Tết Độc lập, những ngày này chỉ muốn ôm trọn đất nước vào lòng. Đi dọc phố phường tháng 9, thấy cờ đỏ rực rỡ và vang lên ca khúc khiến chúng tôi nghẹn ngào, hạnh phúc khi âm nhạc của mình được hòa cùng niềm tự hào chung. Sáng nay, càng xúc động hơn khi ca khúc ấy ngân vang giữa hình ảnh thiêng liêng của lễ diễu binh, diễu hành”.

Nhóm DTAP thăm và nghe chia sẻ từ các nhân chứng lịch sử tại Hà Nội

Các Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh tham gia diễu hành và hòa giọng trong tiết mục đồng diễn nghệ thuật Khí phách Việt Nam.

Các hoa hậu, nghệ sĩ tham gia diễu hành

Hoa hậu Lương Thùy Linh xúc động: “Được khoác tà áo dài trắng, bước đi trên Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh trọng đại là niềm vinh dự lớn lao. Khoảnh khắc ấy khiến tôi vừa tự hào, vừa xúc động khi cùng người dân cả nước cất vang hai tiếng Việt Nam. Đây sẽ là ký ức đẹp nhất trong tuổi trẻ của tôi”.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết được cất tiếng hát cùng các nghệ sĩ sáng 2-9 là “niềm xúc động khó quên”, đồng thời khẳng định đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm của nghệ sĩ trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy bày tỏ: “Tôi tự hào là một người con Việt Nam. May mắn sinh ra trong thời bình, chúng tôi càng trân trọng những giá trị độc lập, tự do mà cha ông đã hy sinh gây dựng. Tôi tin rằng, mỗi người trẻ đều có thể góp phần nhỏ bé để xây dựng một Việt Nam ngày càng vững mạnh”.

Hoa hậu Tiểu Vy

Không khí tự hào ấy tiếp tục được nối dài qua các sự kiện nghệ thuật đặc sắc: Hòa nhạc Quốc gia Điều còn mãi 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) chiều 2-9, quy tụ nhiều ca sĩ hàng đầu với các tác phẩm đi cùng năm tháng; chương trình nghệ thuật Hành trình Tự hào Việt Nam tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tối cùng ngày với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ. Tại TPHCM, từ sáng sớm, hàng trăm chiến sĩ, đoàn viên và người dân cũng đồng diễn ca khúc Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung), tạo nên không khí rộn ràng, chan chứa niềm tin yêu đất nước. Người dân TPHCM đồng diễn ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai"

>> Một số hình ảnh sáng nay được các nghệ sĩ đăng tải, chia sẻ đến khán giả:

Đại diện nghệ sĩ Khối Văn hóa - Thể thao. Ảnh: FBNS

Hoàng Thùy Linh, Mono, Trang Pháp

Hoa hậu Tiểu Vy và các diễn viên trong phim "Mưa đỏ"

Phương Thanh và rapper Đinh Tiến Đạt

Phương Thanh và rapper Đen Vâu

Mỹ Tâm và Phương Mỹ Chi

Mỹ Tâm và Hòa Minzy

TIỂU TÂN