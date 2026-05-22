Chặn “cái chết trắng”

Mới đây, ca sĩ Long Nhật bị khởi tố trong chuyên án ma túy lớn tại TPHCM khiến dư luận thêm quan tâm, bởi ma túy đang len lỏi vào đời sống xã hội bằng nhiều vỏ bọc khác nhau. Trước đó không lâu, vụ việc liên quan ca sĩ Miu Lê bị bắt giữ do tổ chức sử dụng ma túy tại Hải Phòng; hay những cái tên nổi tiếng như “cô tiên” từ thiện Nguyễn Đỗ Trúc Phương, ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây… vướng lao lý vì ma túy cũng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Những vụ việc nối tiếp nhau cho thấy “cái chết trắng” không còn tồn tại ở những góc khuất xa lạ, mà đang âm thầm tiếp cận nhiều nhóm đối tượng, nhiều môi trường sống. Vì vậy, việc Công an TPHCM phát động cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030” (từ ngày 15-5 đến ngày 30-6) mang nhiều ý nghĩa.

Điểm đáng chú ý là TPHCM đưa nội dung “xây dựng thành phố không ma túy” lên nền tảng số giúp lãnh đạo thành phố theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện của từng địa phương. Cùng với đó là phương châm “3 giảm”, “5 tăng”: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; tăng cường lãnh đạo, tăng tổ chức thực hiện, tăng kiểm tra giám sát, tăng nguồn lực đầu tư, tăng cường chuyển đổi số.

Vấn đề ma túy là câu chuyện không của riêng lực lượng chức năng. Nếu cộng đồng thờ ơ, nếu gia đình buông lỏng quản lý con em, nếu khu dân cư thiếu sự gắn kết thì ma túy vẫn có thể len vào đời sống. Vì thế, bên cạnh các đợt truy quét quyết liệt, điều quan trọng là phải xây dựng được “lá chắn” từ cơ sở.

Mỗi gia đình quan tâm con em mình hơn; mỗi khu phố chủ động phát hiện, tố giác các tụ điểm nghi vấn; nhà trường tăng giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nhận diện ma túy trá hình; các đoàn thể mở rộng hoạt động văn hóa, thể thao để thu hút thanh thiếu niên tham gia, tránh xa tệ nạn. Xây dựng thành phố không ma túy cũng là giữ sự bình yên cho mỗi người, mỗi nhà, giữ tương lai của thế hệ trẻ và giữ nền tảng phát triển lâu dài của TPHCM.

THU HƯỜNG