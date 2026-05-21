Thường trực HĐND TPHCM họp về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở báo cáo về tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, liên tỉnh; tình hình bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tiến độ lập, thẩm định các báo cáo nghiên cứu khả thi; việc triển khai các khu đất TOD, các khu đất dự kiến thanh toán hợp đồng BT và tiến độ lập quy hoạch phân khu phục vụ các dự án giao thông chiến lược của Thành phố.

Theo báo cáo, TPHCM đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn có tính kết nối vùng rất cao. Trong đó, Dự án đường Vành đai 3 TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Nhiều dự án thành phần đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đạt khối lượng thi công trên 60%.

Lãnh đạo UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở ngành tham dự cuộc họp

Đối với Dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài, các địa phương, đơn vị đang tập trung hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công các hạng mục chính, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh kết luận cuộc họp

Các đại biểu tham dự đánh giá việc đầu tư hệ thống giao thông kết nối liên vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển mới cho TPHCM, tăng cường liên kết vùng Đông Nam bộ, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh các dự án giao thông trọng điểm kết nối liên vùng, liên tỉnh có vai trò đặc biệt quan trọng đối với định hướng phát triển không gian đô thị, logistics, công nghiệp, dịch vụ và liên kết kinh tế vùng của TPHCM trong giai đoạn mới.

Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ các khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thứ tự ưu tiên trong danh mục đầu tư và nguồn vốn để bảo đảm tiến độ thực hiện đối với các dự án chuyển tiếp, chuẩn bị đầu tư; các dự án thu hút nhà đầu tư PPP đối với các công trình trọng điểm giao thông kết nối liên vùng, liên tỉnh với TPHCM.

Chủ tịch HĐND TPHCM yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai các dự án; kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tiến độ đầu tư, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho thành phố và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

CẨM NƯƠNG - CHÂU VŨ