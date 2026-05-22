Mong phục hồi “đai xanh” đầm Thị Nại

Nhiều hộ dân ở ven đầm Thị Nại vừa phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP về tình trạng nhiều khu vực rừng ngập mặn tại đầm nước mặn hơn 5.000ha này bị chết khô hàng loạt. Mảng xanh hao hụt nghiêm trọng khiến người dân lo lắng trước diễn biến phức tạp của thiên tai, biến đổi khí hậu, nhất là bão biển, triều cường.

Phóng viên Báo SGGP lên ghe cá của ông Trần Hữu Khánh (79 tuổi, ở thôn Diêm Vân, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) ra đầm Thị Nại ghi nhận diện tích rừng ngập mặn do ông gìn giữ đang bị hao hụt. Cả mảng rừng trồng lấn đầm hơn 20 năm, nhiều cây cao lớn nay đổ gãy, chết khô, một số diện tích đã bị triều cường cuốn phăng.

Ông Khánh kể, gần 8ha rừng do ông và ông Nguyễn Văn Tường (cùng xã Tuy Phước) bảo vệ nay gần như bị “xóa sổ” hơn 60%. Tại xóm Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông, Gia Lai), nhiều hộ dân lo lắng khi rừng ngập mặn chết, đổ gãy, bật gốc hàng loạt.

Một khu vực rừng ngập mặn ở Cồn Chim (đầm Thị Nại) bị chết khô hàng loạt

Theo ghi nhận, cây rừng bị đổ gãy, chết khô nằm rải rác khắp nơi, nhiều khu vực xuất hiện những mảng xám xịt giữa đầm nước mặn. Các hộ dân ở xóm Cồn Chim cho biết, đợt bão biển cuối năm 2025 kèm triều cường lớn ở đầm Thị Nại với sóng cao 4-6m đã tàn phá nặng nề ao đìa, nhà cửa, nhiều căn nhà bị cuốn phăng.

Ông Huỳnh Ngọc Biên, Trưởng thôn Vinh Quang 2, cho hay: “Ước tính hơn 50% rừng ngập mặn ở Cồn Chim bị thiệt hại. Một số cây mắm, bần chua phục hồi, nhưng cây đưng gãy chết rất nhiều. Rừng cây giúp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường xanh và che chắn gió bão, triều cường cho các ao đìa, làng mạc ven đầm rất hiệu quả. Bà con mong muốn chính quyền các cấp sớm quan tâm bố trí nguồn vốn, triển khai dự án phục hồi, trồng lại rừng để bảo vệ làng xóm, nhà cửa, cải thiện sinh kế bền vững và phát triển du lịch cộng đồng…”.

Ông Trương Xuân Đưa, Trạm trưởng Trạm Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp (Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai), thông tin, đơn vị đã đo đạc, xác định các khu vực rừng bị thiệt hại để báo cáo UBND tỉnh đề xuất giải pháp phục hồi.

Tuy nhiên, do diện tích cây rừng đổ gãy, bị chết nằm rải rác trên diện rộng nên rất khó phục hồi trong thời gian ngắn. “Về lâu dài, rất mong UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để triển khai phục hồi rừng đồng bộ, tổng thể, góp phần khôi phục “lá phổi” xanh quý giá của đầm Thị Nại”, ông Đưa chia sẻ.

Đầm Thị Nại (rộng hơn 5.000ha) có gần 90ha rừng ngập mặn trồng tập trung, còn lại là vành đai rừng kết nối các ao đìa thủy sản do cộng đồng quản lý. Ngoài giá trị cảnh quan, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu, rừng ngập mặn đầm Thị Nại còn góp phần dự trữ, phục hồi nguồn lợi thủy sản. Đợt thiên tai vào tháng 11-2025 đã làm hơn 50% diện tích rừng tập trung bị thiệt hại, khoảng 44ha bị cuốn trôi, đổ gãy, chết khô.

NGỌC OAI