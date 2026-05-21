Chú trọng giám sát thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách thủ tục hành chính

Chiều 21-5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chiều 21-5. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cùng dự.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu và Thường trực Ủy ban tập trung vào một số nhóm vấn đề lớn: mô hình tổ chức và vận hành của Ủy ban sau khi sắp xếp; tiến độ, khó khăn, sản phẩm đầu ra và những vấn đề vượt thẩm quyền cần xin ý kiến trong triển khai các nhiệm vụ lớn được Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội giao.

Đại biểu dự họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về nhiệm vụ lập pháp năm 2026 và cả nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, khối lượng công việc rất lớn, nhiều dự án có tính nền tảng, liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, tổ chức bộ máy, tư pháp, hành chính và môi trường phát triển. Thường trực Ủy ban cần làm rõ khâu nào đang là áp lực lớn nhất; phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo đề xuất cơ chế để kiểm soát chất lượng từ sớm, từ xa.

Về công tác giám sát và tổ chức thi hành pháp luật, Thường trực Ủy ban cần làm rõ đổi mới như thế nào để giám sát hiệu quả hơn nữa việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật, giám sát thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tăng cường cảnh báo sớm; ứng dụng chuyển đổi số, AI để phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập…

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tại cuộc họp, chiều 21-5. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban làm rõ các đề xuất, kiến nghị nào thuộc thẩm quyền Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc gì cần xử lý ngay, việc gì cần sửa quy chế, quy định, cơ chế phối hợp; trao đổi kỹ lưỡng về điều kiện bảo đảm hoạt động của Ủy ban và Vụ Pháp luật và Tư pháp.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Tinh thần chung là nghe cho rõ, hỏi cho trúng, bàn cho kỹ, kết luận cho ra việc; không né tránh khó khăn, không nói chung chung, không kiến nghị không rõ địa chỉ”.

CẨM HÀ