Công an TPHCM nêu hệ lụy khi giải quyết va chạm giao thông bằng bạo lực

Công an TPHCM khuyến cáo, người dân khi không may xảy ra va chạm giao thông cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Chiều 21-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì cuộc họp báo.

Đồng chí Tăng Hữu Phong chủ trì buổi họp báo

Tại họp báo, Công an TPHCM thông tin về tình trạng gần đây, tại TPHCM xảy ra một số vụ người tham gia giao thông sau va chạm đã không giữ được bình tĩnh, dẫn đến cự cãi, đánh nhau, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Theo Công an TPHCM, đây là thực trạng đáng lo ngại, phản ánh ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế. Trong nhiều trường hợp, chỉ vì nóng giận nhất thời, các bên có hành vi vượt quá giới hạn, từ vi phạm hành chính chuyển sang vi phạm hình sự, gây hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội.

Các hành vi sau va chạm giao thông, tùy tính chất, mức độ và hậu quả mà cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, việc tụ tập đông người gây mất trật tự; sử dụng hung khí, vật dụng nguy hiểm để đánh nhau; phát trực tiếp, quay clip câu view nhằm kích động dư luận, cổ súy bạo lực… đều có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định về gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản…

Công an TPHCM khuyến cáo, người dân khi không may xảy ra va chạm giao thông cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Các bên nên ưu tiên bảo đảm an toàn, trao đổi ôn hòa, liên hệ lực lượng chức năng hoặc cơ quan bảo hiểm để phối hợp xử lý theo quy định.

Người dân không nên tụ tập, cổ vũ, quay clip phát tán lên mạng xã hội nhằm câu view, kích động dư luận hoặc làm phức tạp tình hình; nghiêm túc chấp hành Luật giao thông đường bộ nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TPHCM lần thứ I Tại họp báo, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ TPHCM thông tin về Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là đại hội điểm cấp tỉnh, thành phố được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lựa chọn tổ chức và kết nối trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Ông Nguyễn Minh Nhựt thông tin tại họp báo Với chủ đề “Phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình; xây dựng Hội Chữ thập đỏ Thành phố vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, vì cộng đồng an toàn, nhân ái và phát triển bền vững”, đại hội diễn ra chiều 28-5 và sáng 29-5 tại Hội trường TPHCM (số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa). Có 257 đại biểu chính thức đại diện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ toàn thành phố tham dự.

CẨM TUYẾT