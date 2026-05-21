Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh vừa ký ban hành văn bản số 4179/UBND-ĐT về việc tăng cường các giải pháp phòng,tránh tai nạn đuối nước trong công trình thủy lợi, đập dâng, hồ chứa nước trên địa bàn thành phố.

Kênh Đông chảy qua các xã Tân An Hội, Củ Chi... (TPHCM). Ảnh: ĐỨC TRUNG

Thời gian qua, tình trạng người dân, đặc biệt là các em học sinh, thanh thiếu niên tự ý ra vào các khu vực đập dâng, hồ chứa nước, kênh mương thủy lợi vẫn còn tiếp diễn dẫn đến các vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra, gây thiệt hại đến tính mạng.

Để đảm bảo an toàn, chủ động phòng, tránh tai nạn đuối nước cho nhân dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên trong dịp hè và mùa mưa lũ năm 2026, UBND thành phố đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đập dâng, hồ chứa phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã xây dựng kế hoạch kiểm tra (có lịch trình, thời gian cụ thể) về công tác phòng chống đuối nước tại công trình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng tập trung cắm trại, bơi lội, câu cá, thể thao tự phát... trong khu vực công trình thủy lợi, đập dâng, hồ chứa nước.

Trường hợp để xảy ra tai nạn đuối nước do yếu tố chủ quan của đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM.

Một hồ nước phục vụ tưới tiêu ở xã Xuân Sơn (TPHCM). Ảnh: CTV BÌNH LÊ

UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền các biện pháp phòng, tránh đuối nước trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm cảnh báo cho nhân dân biết và thực hiện; yêu cầu các trường học trên địa bàn tổ chức các lớp dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, thanh thiếu niên; cử lực lượng phối hợp với các đơn vị khai thác công trình thủy lợi, đập dâng, hồ chứa nước kiểm tra thường xuyên để ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm tình trạng tập trung các hoạt động cắm trại, bơi lội, câu cá, thể thao tự phát...

UBND thành phố yêu cầu Sở NN-MT chủ trì, kiểm tra, rà soát và yêu cầu các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, đập dâng, hồ chứa nước thủy lợi thực hiện nghiêm các quy định an toàn công trình, phòng chống đuối nước (cắm biển cảnh báo, bố trí phao cứu sinh, rào chắn khu vực nguy hiểm) và xây dựng các quy chế phối hợp với địa phương; theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, thiên tai, kịp thời cảnh báo các nguy cơ, rủi ro để các sở ngành, địa phương, đơn vị và người dân chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Công an Thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân bị đuối nước khi có lệnh điều động...

Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố, các cơ quan báo chí thành phố và các tổ chức xã hội tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước, đặc biệt là dịp hè và mùa mưa lũ năm 2026 trong các công trình thủy lợi, đập dâng, hồ chứa nước và sông, kênh, rạch, đồng thời phổ cập kiến thức dạy bơi, cứu nạn đuối nước...

ĐỨC TRUNG