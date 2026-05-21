Phát triển nhà ở xã hội theo hình thức cho thuê là trọng yếu

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các đơn vị phối hợp phát triển mô hình nhà ở xã hội và nhà lưu trú theo hướng thuê mua, trong đó hình thức thuê là trọng yếu.

Chiều 21-5, Thường trực Thành ủy TPHCM làm việc với Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex về nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG



Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, việc xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà lưu trú công nhân là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và nâng cao an sinh xã hội.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, là từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, đồng chí Nguyễn Phước Lộc yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ với định hướng trọng tâm phải đảm bảo phát triển nhà cho thuê.

Đại diện Becamex thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí thông tin, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra chỉ tiêu phát triển 199.400 căn NƠXH. Trong khi đó, giai đoạn 2025-2026, Becamex dự kiến xây được gần 58.500 căn, chiếm hơn 29,3% chỉ tiêu nghị quyết.

Đồng chí cho rằng, việc tạo điều kiện về mặt pháp lý để Becamex hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng chính là cách thành phố cụ thể hóa các giải pháp để đạt được chỉ tiêu đề ra về xây dựng NƠXH.

Đi vào nhiệm vụ cụ thể, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý Becamex hoàn thiện các thiết chế tại các NƠXH hiện có, để đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân.

Với góc độ doanh nghiệp, Becamex cũng cần tăng cường nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về chính sách phát triển NƠXH, nhà lưu trú công nhân, từ đó kiến nghị thành phố nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng yêu cầu Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp phát triển mô hình NƠXH và nhà lưu trú theo hướng thuê mua, trong đó hình thức thuê là trọng yếu.

Cùng đó, Đảng ủy UBND TPHCM chỉ đạo UBND Thành phố khẩn trương quyết định đề án NƠXH ở nhiều cấp độ, tập trung ưu tiên phân khúc cho thuê đối với người thu nhập thấp, công nhân lao động trực tiếp, đoàn viên công đoàn và cán bộ, công chức. Văn phòng Thành ủy tổng hợp các kiến nghị của Becamex để UBND Thành phố nghiên cứu, xem xét triển khai.

Đối với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, Phó Bí thư thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chỉ đạo nghiên cứu tích hợp quỹ đất xây dựng nhà lưu trú công nhân và quỹ đất cho các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục đồng bộ ngay khi quy hoạch 29 khu công nghiệp thế hệ mới.

Đồng thời, thực hiện nghiêm việc di dời hoặc chuyển đổi công năng các khu công nghiệp cũ gây ô nhiễm hiện đang nằm trong lõi khu dân cư.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, Đảng ủy Ủy ban MTTQ TPHCM cần chủ động lập kế hoạch giám sát, phản biện, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền đôn đốc, thúc đẩy, kiến nghị các chính sách để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân, phục vụ người lao động của thành phố.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex cho biết, doanh nghiệp sở hữu quỹ đất và dư địa NƠXH dồi dào; đồng thời thể hiện quyết tâm phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ TPHCM cùng các sở, ngành triển khai các dự án NƠXH để đáp ứng nhu cầu của người lao động.

Tin liên quan Quý 3-2026, TPHCM khởi công nhiều dự án nhà ở cho công nhân

THU HƯỜNG