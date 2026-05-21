Đồng Tháp quy hoạch 5 vùng kinh tế - xã hội

Ngày 21-5, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại cho biết, hội nghị là cột mốc pháp lý quan trọng, đồng thời là khởi đầu cho một hành trình dài hơn, gian nan hơn - hành trình đưa những tư tưởng chiến lược trở thành công trình, sinh kế, nâng chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân Đồng Tháp.

Theo đó, phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính tỉnh Đồng Tháp có diện tích tự nhiên là 5.938,64km2; phía Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đông Bắc giáp TPHCM, phía Đông giáp Biển Đông, phía Nam giáp tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ, phía Tây giáp tỉnh An Giang; Tây Bắc giáp Vương quốc Campuchia.

Mục tiêu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh theo hướng hiện đại, bền vững; tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu vùng ĐBSCL.

Đồng thời, tỉnh tập trung xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp phát triển toàn diện; đời sống người dân được nâng cao, văn hóa - xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo.

Quang cảnh hội nghị

Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra gồm: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 9,5%/năm, phấn đấu đạt 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 155 triệu đồng/người; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đạt khoảng 750 - 800 ngàn tỷ đồng, chiếm bình quân 35,8 - 38,2% GRDP; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 14,8 tỷ USD; hoàn thành xây dựng khoảng 12.200 căn nhà ở xã hội, tạo việc làm cho 250.000 lao động…

Quy hoạch xác định 5 vùng kinh tế - xã hội gồm: vùng kinh tế - xã hội trung tâm dọc sông Tiền; vùng kinh tế - xã hội Nam sông Tiền và Bắc sông Hậu; vùng kinh tế nông nghiệp sinh thái Đồng Tháp Mười; vùng kinh tế biển; vùng kinh tế - xã hội biên giới.

Đồng thời, tỉnh hình thành 5 hành lang kinh tế trọng điểm gồm: hành lang kinh tế trung tâm (dọc theo tuyến đường cao tốc và quốc lộ 1); hành lang kinh tế ven biển phía Đông (dọc theo tuyến đường bộ ven biển và quốc lộ 50); hành lang kinh tế dọc sông Tiền (từ biên giới đến cửa biển); hành lang kinh tế nội địa kết nối Đồng Tháp Mười (dọc theo quốc lộ N1, N2, quốc lộ 30); hành lang kinh tế dọc sông Hậu.

Trong giai đoạn 2026 – 2030, Đồng Tháp tiếp tục phát triển, mở rộng và hoàn thiện hệ thống đô thị, phấn đấu hình thành 48 đô thị gồm: 6 đô thị trung tâm, 19 đô thị mới và 23 khu vực đô thị hóa tại các xã. Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh dự kiến đạt khoảng 50%.

Sơ đồ quy hoạch

Đối với trung tâm hành chính tỉnh, khi đáp ứng các điều kiện cần thiết và nguồn lực thực hiện, nghiên cứu dịch chuyển về khu vực Cái Bè giai đoạn sau năm 2030.

Để đạt các mục tiêu, Đồng Tháp đưa ra 6 giải pháp chủ lực thực hiện quy hoạch, gồm: giải pháp về huy động vốn, phát triển nguồn nhân lực; giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ; giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển; giải pháp quản lý kiểm soát phát triển và giải pháp tổ chức thực hiện, giám sát quy hoạch.

NGỌC PHÚC