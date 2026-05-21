Quý 3-2026, TPHCM khởi công nhiều dự án nhà ở cho công nhân

Chiều 21-5, Thường trực Thành ủy TPHCM làm việc với Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex về nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân thuê trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Becamex cho biết, trong năm 2026, tập đoàn triển khai 6 dự án nhà ở xã hội (NƠXH), tổng quy mô gần 10.500 căn, phục vụ khoảng 31.000 người. Cụ thể, đã thi công 2 dự án chung cư cao tầng là NƠXH Khu 6 Việt Sing (phường Thuận Giao) và NƠXH Khu 5 Định Hòa (phường Chánh Hiệp) với hơn 4.200 căn.

4 dự án còn lại: Khu 3 Định Hòa GĐ1, Khu 4 Định Hòa, Khu 2 Việt Sing, Khu 7 Việt Sing tại các phường Chánh Hiệp, Thuận Giao, An Phú, quy mô hơn 6.200 căn, dự kiến khởi công ngày 2-7-2026, nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giai đoạn tiếp theo, Becamex thực hiện các dự án NƠXH còn lại với tổng quy mô dự kiến hơn 34.000 căn hộ trên quỹ đất sạch gần 70ha đã có hạ tầng, đáp ứng chỗ ở cho 100.000 người.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TPHCM Võ Khắc Thái cho biết, qua rà soát, tính đến giữa tháng 5, LĐLĐ Thành phố ghi nhận tổng nhu cầu thuê NƠXH là 3.181 người, thuê mua/mua NƠXH là 30.339 người.

Bước đầu, LĐLĐ TPHCM tập trung triển khai mô hình liên kết “3 bên” (người lao động, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn) nhằm hỗ trợ công nhân, lao động tiếp cận NƠXH phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả thực tế. Đến nay, đã có 2 doanh nghiệp xác nhận nhu cầu NƠXH cho công nhân, lao động tại đơn vị là Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam và Công ty cổ phần Phú Mỹ với hình thức thuê và thuê mua, tương ứng khoảng 22.000 căn hộ.

LĐLĐ TPHCM cũng chủ động triển khai các hoạt động phối hợp nhằm thúc đẩy phát triển NƠXH cho công nhân, người lao động. Qua đó, đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với 4 doanh nghiệp phát triển 110.000 căn NƠXH với hình thức thuê, thuê/mua, mua.

Bên cạnh đó, đầu tháng 3, LĐLĐ TPHCM tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác với một doanh nghiệp triển khai xây 30.000 căn NƠXH cho công nhân, lao động trên địa thành phố giai đoạn 2026-2030. Theo thỏa thuận, dự kiến triển khai 2 dự án khu đô thị sinh thái, gồm: Dự án tại xã Châu Đức (diện tích 8,5ha) và dự án tại xã Xuân Sơn (9ha).

Các dự án này có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 7.100 tỷ đồng từ 100% vốn doanh nghiệp, khởi công trong quý 3-2026, phục vụ chỗ ở cho khoảng 42.000 người.

Cũng theo ông Võ Khắc Thái, vừa qua, LĐLĐ Thành phố còn ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với một số doanh nghiệp nhằm phối hợp triển khai 12 dự án phát triển tối thiểu 50.000 căn NƠXH phục vụ công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Ngoài ra, LĐLĐ Thành phố thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư NƠXH trên khu đất hơn 55.000m² tại xã Bình Khánh. Dự án nằm trong khu vực quy hoạch dân cư có hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ, kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp như: Hiệp Phước, Bình Khánh 1, Bình Khánh 2 và Khu công nghiệp Nông nghiệp công nghệ cao Cần Giờ.

Kiến nghị cho phép chuyển đổi mô hình sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM Võ Khắc Thái nêu thực trạng, khi quy hoạch các khu chế xuất, khu công nghiệp đã không lồng ghép khu lưu trú cho công nhân. Hiện mới có 9/56 khu công nghiệp, khu chế xuất có khu nhà ở và việc kết nối với bên ngoài gần như bị tắc. “Đây là vấn đề cần được định hướng, khi phát triển tiếp các khu công nghiệp, khu chế xuất bắt buộc phải có quỹ đất bố trí cho nhà ở công nhân”, ông Võ Khắc Thái kiến nghị. Mặt khác, hiện trong các khu chế xuất, khu công nghiệp có những công ty, doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng đất và đã trả lại đất. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM kiến nghị nên ưu tiên những khu đất đó để xây dựng nhà lưu trú cho công nhân. Ông Võ Khắc Thái chia sẻ thêm, vừa qua, khi khảo sát, có doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Phú Mỹ đã bỏ trống khu đất trên 10 năm không thực hiện dự án. Chủ đầu tư rất muốn xây khu nhà ở công nhân tại đây, nhưng do quy hoạch là đất nhà xưởng, không ai thuê, không chuyển đổi sang đất nhà ở công nhân được. "Đây là lý do chúng ta nên có kiến nghị mạnh dạn cho phép các chủ đầu tư ở các khu chế xuất được chuyển đổi mô hình. Nếu họ không đủ năng lực thì kêu gọi các chủ đầu tư khác, tránh để đất trống gây lãng phí”, ông Võ Khắc Thái kiến nghị thêm.

THU HƯỜNG