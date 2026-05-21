Tổ chức chương trình tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân

Ngày 21-5, Trại Tạm giam số 1 (Công an TPHCM) tổ chức chương trình Tái hòa nhập cộng đồng cho 76 phạm nhân, trong đó có 40 cá nhân thuộc diện chuẩn bị được đặc xá.

Đây là một hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” của đơn vị, góp phần định hướng nhận thức và khơi dậy tinh thần hướng thiện cho những người từng lầm lỡ.

Phạm nhân tham gia các hoạt động tại chương trình

Tại chương trình, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn nghệ, các phạm nhân đã được phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật về: Luật Cư trú, Luật Căn cước, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và các chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiện hành.

Phạm nhân cũng được trang bị kiến thức phòng ngừa tái phạm tội, nhận biết phương thức đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng…

Dịp này, Trung tâm dịch vụ việc làm Khu vực 3, Sở Nội vụ TPHCM đã tổ chức tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp cho các phạm nhân, giúp họ có thêm hành trang trước ngày trở về, tái hòa nhập với gia đình và cộng đồng xã hội.

* Cùng ngày, đại diện lãnh đạo, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Trại Tạm giam số 1 đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các nữ can phạm nhân đang nuôi con nhỏ tại buồng giam và thân nhân các gia đình phạm nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý thức cải tạo tốt.

Cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam số 1 thăm hỏi, động viên và tặng quà nữ can phạm nhân đang nuôi con nhỏ tại buồng giam

Cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam số 1 thăm hỏi, động viên và tặng quà thân nhân các gia đình phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

MẠNH THẮNG