Cháy kho điện máy ở TPHCM, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Kho điện máy rộng khoảng 300m 2 trên đường DS10, xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) bốc cháy dữ dội khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy kho điện máy ở TPHCM

Khoảng 14 giờ chiều 21-5, công nhân đang làm việc trong nhà xưởng bất ngờ phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội từ khu vực chứa hàng hóa nên đã hô hoán, di dời tài sản và tháo chạy ra ngoài.

Hàng chục công nhân chữa cháy tại chỗ bằng bình cứu hỏa mini nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TPHCM khẩn trương dập tắt đám cháy

Các chiến sĩ khẩn trương triển khai nhiều mũi vòi rồng, phun nước áp lực cao từ nhiều hướng để dập tắt đám cháy và ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm một số kết cấu nhà xưởng bị đổ sập, nhiều tài sản, linh kiện điện tử bên trong bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê, làm rõ.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN