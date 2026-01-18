Cháy xe tải trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông ùn ứ cục bộ

Sáng 18-1, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Cục CSGT Bộ Công an) xác nhận, trên tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, vừa xảy ra vụ cháy xe tải.

Hiện trường vụ cháy xe tải. Ảnh: HOÀNG OANH

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại km117, đoạn qua xã Phước Hà. Xe tải chở hàng (chưa xác định biển kiểm soát) đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự cố, tài xế kịp thời điều khiển phương tiện vào làn dừng khẩn cấp và thoát ra ngoài an toàn.

Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ thân xe, thiêu rụi phần lớn phương tiện cùng một phần hàng hóa trên thùng xe. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ.

Vụ cháy khiến giao thông qua khu vực ùn ứ cục bộ. Ảnh: HOÀNG OANH

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH phối hợp với Cục CSGT nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức dập lửa, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

HIẾU GIANG